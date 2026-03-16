El Salvador ha detenido arbitrariamente a ciudadanos deportados de Estados Unidos

MIAMI - Nacionales salvadoreños que fueron deportados de Estados Unidos han sido detenidos arbitrariamente en El Salvador y han desaparecido en el sistema penitenciario de la nación centroamericana, según un informe de Human Rights Watch publicado el lunes.

Los detenidos que aparecen en el informe forman parte de los más de 9,000 salvadoreños deportados de Estados Unidos desde el inicio de la segunda administración del presidente Donald Trump, en enero de 2025. Algunos de ellos fueron deportados junto a venezolanos y enviados al Centro de Reclusión Antiterrorista, una megaprisión en El Salvador también conocida como CECOT, según el grupo de derechos humanos con sede en Nueva York.

El informe no dice exactamente cuántas personas son objeto de detención arbitraria. El grupo entrevistó a 20 familiares y abogados de 11 salvadoreños que fueron deportados de Estados Unidos entre marzo y octubre de 2025 e inmediatamente detenidos en El Salvador. Los detenidos no pueden comunicarse con sus familias ni hablar con abogados, dijo el grupo.

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“Tienen derecho al debido proceso, a ser llevados ante un juez, y sus familiares tienen derecho a saber dónde están detenidos y por qué”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “La deportación no puede significar desaparición forzada”.

La Oficina Presidencial de El Salvador no respondió a una solicitud de comentarios sobre el informe.

La desaparición de detenidos en el sistema penitenciario de El Salvador se ha convertido en un fenómeno habitual desde que el presidente Nayib Bukele declaró el “estado de excepción” en marzo de 2022 para reprimir a las bandas del país.

La medida, que en su día fue temporal y se ha prolongado durante casi cuatro años, suspende derechos constitucionales fundamentales y ha llevado a la detención de unas 91,300 personas en El Salvador. Bukele afirma que se ha liberado a 8,000 personas inocentes.

La mayoría han sido detenidos basándose en escasas pruebas y vagas acusaciones. Los detenidos tienen muy poco acceso a las garantías procesales: a menudo se juzga a los presos en juicios masivos y los abogados pierden regularmente el rastro de sus clientes.

Las prisiones llevan años siendo acusadas de abusos contra los derechos humanos. Grupos de derechos humanos han documentado casos de palizas a manos de guardias, abusos sexuales y deterioro de las condiciones de reclusión. Las familias de los detenidos a menudo agonizan, sin saber si volverán a ver a sus seres queridos.

Human Rights Watch señaló que las autoridades salvadoreñas no han proporcionado información que sugiera que alguno de los detenidos haya sido llevado ante un juez. Los familiares y abogados de algunos de los detenidos dicen que no saben dónde están retenidos ni por qué, según el informe. En cinco casos, los familiares conocieron el paradero de los deportados a través de litigios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Muchos de los salvadoreños deportados tienen familia en Estados Unidos.

“Todavía no sé nada de mi hijo, nada”, dijo una madre de 47 años de un salvadoreño que fue deportado el 15 de marzo de 2025. “Quiero información. Quiero que alguien me diga que mi hijo está bien, que está vivo”.

La mujer, que vive en Maryland sin estatus legal, dijo que la última vez que habló con su hijo de 29 años fue cuando la llamó unos tres días antes de ser deportado. Dijo que descubrió que su hijo estaba en El Salvador seis meses después de la deportación, cuando vio una foto que Bukele publicó en Internet en la que aparecían detenidos en el CECOT.

La mujer pidió no ser identificada por miedo a ser detenida en Estados Unidos. También pidió que se mantuviera en el anonimato la identidad de su hijo, por temor a represalias en prisión. Dijo que su hijo cruzó la frontera mexicana cuando tenía 17 años y llevaba más de una década viviendo en Estados Unidos.

La administración Trump dice que varios de los salvadoreños que fueron deportados son miembros de la pandilla MS-13. Human Rights Watch dijo que solo el 10.5% de los 9,000 salvadoreños deportados tenía una condena por un delito violento o potencialmente violento en Estados Unidos.

El 15 de marzo de 2025, 23 salvadoreños fueron deportados a El Salvador, entre ellos Kilmar Abrego García, que posteriormente fue devuelto a Estados Unidos por orden de un juez.

Otra madre dijo que también se enteró de que su hijo de 22 años había sido deportado a El Salvador cuando lo vio en una fotografía publicada en Internet de salvadoreños en el CECOT.

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La mujer, que vive en Texas y no tiene estatus legal en Estados Unidos, también pidió no ser identificada por temor a ser detenida. Dice que ha llamado innumerables veces a las autoridades de ambos países desde su deportación hace un año, pero ninguna le ha ofrecido información sobre él.

“Nunca he hablado con él”, dijo. “El silencio es total. No sabemos nada de él, no sabemos qué va a pasar”.

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