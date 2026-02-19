México y El Salvador realizan grandes incautaciones de cocaína en el Pacífico

Ciudad de México- Las armadas de El Salvador y México anunciaron esta semana decomisos de más de 10 toneladas de cocaína en el océano Pacífico, en contraste con los mortíferos ataques del gobierno de Estados Unidos que esta misma semana dejaron 11 muertos en tres embarcaciones sospechosas de transportar droga en aguas latinoamericanas.

El último anuncio se produjo el jueves, cuando México dijo que había incautado casi cuatro toneladas de presunta droga y detenido a tres personas en una embarcación semisumergible, a 250 millas náuticas al sur del puerto de Manzanillo.

El secretario mexicano de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo vía X que la incautación de la elegante embarcación de baja altura con tres motores visibles elevó el total semanal a casi 10 toneladas, pero no dio detalles sobre las otras incautaciones.

Las autoridades mexicanas informaron de que la incautación se realizó gracias a los datos de inteligencia compartidos por el Mando Norte de Estados Unidos y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencias Sur de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El domingo, la marina de El Salvador anunció la mayor incautación de droga de la historia del país, 6.6 toneladas de cocaína. La marina había interceptado una embarcación de 180 pies registrada a nombre de Tanzania, a 380 millas al suroeste de la costa. Los buzos de la marina encontraron 330 paquetes de cocaína ocultos en los tanques de lastre de la embarcación. Se detuvo a diez hombres de Colombia, Nicaragua, Panamá y Ecuador.

El jueves, las autoridades salvadoreñas dieron acceso al buque incautado FMS Eagle, que acababa de llegar al puerto de La Unión. Más de 200 fardos envueltos estaban alineados en la cubierta.

La administración Trump ha presionado a México para que realice más incautaciones de droga en el último año. El tráfico de drogas como el fentanilo fue la justificación del presidente para imponer aranceles a las importaciones mexicanas.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido con una postura más agresiva hacia los cárteles de la droga que su predecesor, que ha incluido el envío de docenas de presos por narcotráfico a Estados Unidos para su procesamiento.

Sheinbaum también ha expresado su desacuerdo con los ataques del ejército estadounidense en el mar Caribe y el Océano Pacífico contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas.