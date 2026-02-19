Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

México y El Salvador realizan grandes incautaciones de cocaína en el Pacífico

Mientras, los ataques de Estados Unidos contra presuntos barcos narcotraficantes cobraron la vida de 11 personas

19 de febrero de 2026 - 7:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Drogas incautadas por la Armada de El Salvador son exhibidas durante una conferencia de prensa en Puerto la Unión, El Salvador, el jueves 19 de febrero de 2026. (Salvador Melendez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ciudad de México- Las armadas de El Salvador y México anunciaron esta semana decomisos de más de 10 toneladas de cocaína en el océano Pacífico, en contraste con los mortíferos ataques del gobierno de Estados Unidos que esta misma semana dejaron 11 muertos en tres embarcaciones sospechosas de transportar droga en aguas latinoamericanas.

RELACIONADAS

El último anuncio se produjo el jueves, cuando México dijo que había incautado casi cuatro toneladas de presunta droga y detenido a tres personas en una embarcación semisumergible, a 250 millas náuticas al sur del puerto de Manzanillo.

El secretario mexicano de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo vía X que la incautación de la elegante embarcación de baja altura con tres motores visibles elevó el total semanal a casi 10 toneladas, pero no dio detalles sobre las otras incautaciones.

Las autoridades mexicanas informaron de que la incautación se realizó gracias a los datos de inteligencia compartidos por el Mando Norte de Estados Unidos y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencias Sur de Estados Unidos.

El domingo, la marina de El Salvador anunció la mayor incautación de droga de la historia del país, 6.6 toneladas de cocaína. La marina había interceptado una embarcación de 180 pies registrada a nombre de Tanzania, a 380 millas al suroeste de la costa. Los buzos de la marina encontraron 330 paquetes de cocaína ocultos en los tanques de lastre de la embarcación. Se detuvo a diez hombres de Colombia, Nicaragua, Panamá y Ecuador.

El jueves, las autoridades salvadoreñas dieron acceso al buque incautado FMS Eagle, que acababa de llegar al puerto de La Unión. Más de 200 fardos envueltos estaban alineados en la cubierta.

La administración Trump ha presionado a México para que realice más incautaciones de droga en el último año. El tráfico de drogas como el fentanilo fue la justificación del presidente para imponer aranceles a las importaciones mexicanas.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido con una postura más agresiva hacia los cárteles de la droga que su predecesor, que ha incluido el envío de docenas de presos por narcotráfico a Estados Unidos para su procesamiento.

Sheinbaum también ha expresado su desacuerdo con los ataques del ejército estadounidense en el mar Caribe y el Océano Pacífico contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas.

Al menos 145 personas han muerto en esos ataques desde que el gobierno estadounidense comenzó a atacar a los que denomina “narcoterroristas” el pasado mes de septiembre.

Tags
Breaking NewsMéxicoEl SalvadorEstados UnidosNarcotráficoCocaína
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 19 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: