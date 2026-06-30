Empresario venezolano sobrevivió a dos desastres naturales en La Guaira: ¿volverá a su ciudad?

No muchas personas pueden contar que sobrevivieron a un desastre natural y a dos terremotos en un mismo lugar como el comerciante venezolano Grian Serrano. Él es uno de los que se salvó milagrosamente en el deslave de 1999 y en los dos sismos que devastaron la semana pasada parte del estado costero de La Guaira, al norte de Venezuela.

Con hematomas alrededor del ojo izquierdo y en gran parte de su cuerpo, Serrano, de 46 años, se está recuperando de la terrible experiencia que vivió junto a su hijo y su madre el miércoles.

Los tres quedaron sepultados bajo los escombros y las estructuras de acero retorcidas cuando se derrumbó su edificio de apartamentos de ocho plantas en la ciudad de Caraballeda, en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5.

“Es un milagro de Dios”, dijo Serrano al recordar cómo, en plena oscuridad, se abrió paso a duras penas entre los escombros con sus propias manos antes de rescatar a su hijo de 8 años y a su madre de 69 años con la ayuda de dos transeúntes.

PUBLICIDAD

Según el gobierno, los dos terremotos han causado la muerte de más de 1,700 personas y han dejado más de 5,000 heridos. Cientos de edificios se derrumbaron o sufrieron daños, principalmente en La Guaira. También se han registrado daños importantes en la capital, Caracas, y en los estados de Carabobo, Miranda, Aragua y Yaracuy.

1 / 15 | En imágenes: rescate entre ruinas tras los devastadores terremotos en Venezuela. Rescatistas pudieron sacar a Moisés Calzadilla, de 11 años, de los escombros, tres días después de los terremotos en la Guaria, Venezuela. - The Associated Press 1 / 15 En imágenes: rescate entre ruinas tras los devastadores terremotos en Venezuela Rescatistas pudieron sacar a Moisés Calzadilla, de 11 años, de los escombros, tres días después de los terremotos en la Guaria, Venezuela. The Associated Press Compartir

La Guaira —conocida como Vargas hasta 2019— es el segundo estado más pequeño de Venezuela, pero uno de los más importantes desde el punto de vista estratégico. Situado a unas 19 millas (30 kilómetros) al norte de Caracas, alberga el principal aeropuerto internacional del país y el segundo puerto marítimo más grande.

Sus aproximadamente 440,000 habitantes son, en su mayoría, personas con bajos ingresos que dependen del turismo, el comercio y los puestos de trabajo relacionados con el aeropuerto y el puerto marítimo.

Desde la casa de su hermano en Caracas, Serrano recordó el terror que sintió la semana pasada, y sus pensamientos se remontaron inevitablemente al 15 de diciembre de 1999, cuando se despertó sobresaltado por los gritos de su empleada doméstica, que había visto cómo se desbordaba un río cercano tras varios días de fuertes lluvias.

Desde su ventana, observó cómo el río crecido arrastraba árboles, enormes rocas y vehículos con personas atrapadas en su interior, que golpeaban las ventanillas y suplicaban ayuda.

Guiado por el instinto, Serrano huyó de su piso, situado en la cuarta planta, junto con su madre, su hermana y la niñera, y subió a la azotea. Desde allí, vieron cómo las aguas inundaban las plantas inferiores del edificio mientras enormes árboles se estrellaban contra sus columnas, temiendo que se derrumbara como otros edificios cercanos.

PUBLICIDAD

Sus temores se disiparon al amanecer, cuando dejó de llover y el nivel del agua empezó a bajar. Tras esperar en vano a que llegara el rescate, la familia se abrió paso entre el barro, las rocas, los escombros y los árboles caídos hasta llegar a la casa de sus abuelos, situada en un barrio cercano.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra de 1999, conocidos como la “Tragedia de Vargas”, cobraron la vida de 782 personas; otras 2,000 fueron dadas por desaparecidas y unos 250,000 residentes se vieron afectados, según Ángel Rangel, quien dirigió las operaciones de rescate en su calidad de director de la Agencia de Protección Civil de Venezuela.

Aún conmocionado por la devastación causada por los terremotos, Serrano cree que La Guaira —rodeada por el mar Caribe y la cordillera de Ávila— está bajo una maldición.

“No es normal que sucedan cosas tan horribles en el mismo lugar”, dijo.

Captan el escalofriante momento del terremoto en Venezuela Un potente sismo de 7.1 sacudió la costa norte de Venezuela, derrumbando edificios en Caracas.

Rangel, especialista en catástrofes, tiene una opinión diferente. El ingeniero afirmó que los edificios que se derrumbaron en La Guaira se construyeron sobre un terreno formado a lo largo de siglos por sedimentos arrastrados desde las montañas circundantes.

“Ese tipo de terreno es especialmente peligroso para la construcción”, afirmó Rangel, y añadió que construir en esas zonas exige “el cumplimiento estricto de las normas de ingeniería sismorresistente” adoptadas tras el potente terremoto de 1967 que sacudió Caracas.

Muchos de los edificios que se derrumbaron en La Guaira se construyeron en la década de 1970, y aún no está claro si cumplían con aquellas normas.

PUBLICIDAD

Tras perder su vivienda y todas sus pertenencias, Serrano admitió que no sabe qué hará con su vida, pero dejó en claro que no regresará a vivir a La Guaira para no tentar a la muerte.

“Ya son dos veces. Pienso de repente que a la tercera ya sería como que va a ganar la batalla”, expresó.

___