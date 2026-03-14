Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Enfrentadas María Corina Machado y Delcy Rodríguez: “Pretende prolongar el terror”

La líder opositora venezolana y nobel de la paz lanzó fuertes críticas contra el gobierno de la presidenta encargada del país

14 de marzo de 2026 - 1:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La líder opositora María Corina Machado. (Elvis González)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado denunció este sábado que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez “pretende prolongar el terror”, luego de que un tribunal le haya negado la amnistía a Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición antichavista y de la exdiputada.

RELACIONADAS

“Negar la amnistía selectivamente es represión. El régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la libertad en Venezuela, que ya están tan cerca. ¿Saben qué? No podrán", expresó Machado en la red social X.

La opositora, quien esta semana visitó Chile para asistir a la investidura del ultraderechista José Antonio Kast, afirmó que Venezuela decidió ser libre y que se ha “avanzado muchísimo” en este proceso.

“Hoy, con cada abuso del régimen no nos paralizan, sino que se fortalece la convicción de que este proceso es indetenible. Es muy emocionante ver cómo los venezolanos dentro y fuera del país cada día recuperan su voz y los espacios secuestrados”, señaló.

Machado aseguró que Rocha “es un ciudadano ejemplar”, además de “un hombre valiente, un extraordinario padre de familia y un excelente jurista”.

“El régimen lo secuestró durante 17 meses por la potencia y precisión de su palabra. Por decir y defender la verdad. Hoy sigue preso en su casa con un grillete electrónico en el tobillo y le niegan la amnistía”, dijo.

La premio nobel hizo un llamado a la comunidad internacional a “mantenerse alerta, acompañar la demanda legítima de los familiares y organizaciones de DD.HH. y aumentar la presión”, al denunciar que las “prácticas represivas del régimen siguen ocurriendo”.

“Perkins Rocha y todos los presos políticos deben estar plenamente libres. No excarcelados, no judicializados. ¡Libres! El régimen cree que a través de su ‘justicia’ selectiva demuestra que tiene poder y control. Los venezolanos sabemos que, en realidad, ellos temen a una nación que ha decidido ser libre", sostuvo.

Rocha denunció este viernes que un tribunal con competencia en terrorismo le negó la solicitud de amnistía que pidió en febrero pasado por considerar que su causa está excluida de la Ley de Amnistía, aprobada por el Parlamento.

El opositor consideró que el juez ha incurrido en un “grave error de interpretación acerca del espíritu, contenido y alcance” de la norma, por lo que rechazó este fallo.

Asimismo, dijo que por medio de su abogado ejercerá el recurso de apelación como establece el artículo 12 de la Ley de Amnistía.

El jueves, el abogado venezolano Omar Mora Tosta dijo que se venció el plazo de 15 días para dar una respuesta sobre la amnistía solicitada para Rocha, quien pasó a un régimen de arresto domiciliario desde el pasado 8 de febrero.

Rocha fue uno de los críticos más firmes del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, al cuestionar a esta institución por proclamar como ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, sin publicar los resultados detallados.

Tags
Breaking NewsMaría Corina MachadoVenezuelaDelcy RodríguezNicolás MaduroEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 14 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: