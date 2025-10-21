Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de octubre de 2025
78°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Entra a la cárcel: expresidente francés Nicolas Sarkozy inicia su condena de 5 años

Fue condenado el mes pasado por conspiración criminal en un plan para financiar su campaña electoral de 2007 con fondos de Libia

21 de octubre de 2025 - 7:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sarkozy cumplirá su condena en confinamiento solitario. (Thibault Camus)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

París - El expresidente francés Nicolas Sarkozy llegó el martes a una prisión en París para comenzar a cumplir una condena de cinco años por una conspiración criminal para financiar su campaña electoral de 2007 con fondos de Libia, un momento histórico que lo convierte en el primer exlíder de la Francia moderna en ser encarcelado.

RELACIONADAS

Sarkozy, de 70 años, fue recibido por cientos de seguidores cuando salió de su casa en París de la mano de su esposa Carla Bruni-Sarkozy. La abrazó antes de subir a un coche policial.

De camino a la prisión, Sarkozy dijo en un comunicado publicado en redes sociales que se estaba encarcelando a “un hombre inocente”.

Minutos después, el vehículo pasó por las puertas de la notoria prisión de La Santé, donde Sarkozy cumplirá su condena en confinamiento solitario.

Fue condenado el mes pasado por conspiración criminal en una trama para financiar su campaña electoral de 2007 con fondos de Libia.

Sarkozy impugna tanto la condena como la inusual decisión de un juez de encarcelarlo mientras espera la apelación. Sus abogados dijeron el martes que presentaron una solicitud inmediata de liberación.

Acusan al expresidente de Francia

Acusan al expresidente de Francia

Nicolas Sarkozy fue imputado por abuso de debilidad en el caso de la multimillonaria Liliane Bettencourt, dentro de la investigación abierta por la supuesta financiación ilegal de la campaña que le llevó al Elíseo en 2007.

“Es un día ominoso para él, para Francia y para nuestras instituciones, porque este encarcelamiento es una desgracia”, dijo el abogado de Sarkozy, Jean-Michel Darrois, a los periodistas poco después de su encarcelamiento.

Confinamiento solitario

Los abogados de Sarkozy dijeron que se le mantendrá alejado de todos los demás prisioneros por razones de seguridad.

Sarkozy dijo al periódico Le Figaro que llevaría tres libros — el máximo permitido — incluyendo “El Conde de Montecristo” de Alejandro Dumas, en el que el héroe escapa de una prisión en una isla antes de buscar venganza. Sus abogados dijeron que empacó una bolsa con algunos suéteres porque hace frío en la prisión y tapones para los oídos porque es muy ruidosa.

Christophe Ingrain, otro de los abogados de Sarkozy, denunció “una grave injusticia”.

“Es un momento muy difícil, pero el presidente se ha mantenido fuerte”, dijo Ingrain. “No se queja, no ha pedido nada, ningún trato especial”.

Sarkozy podrá salir al aire libre una hora al día solo en el patio de la prisión y recibir tres visitas por semana de su familia, dijo Ingrain, agregando que planea escribir un libro sobre su experiencia en prisión.

Un torrente de apoyo para el expresidente

El viaje de Sarkozy desde el Palacio del Elíseo presidencial hasta la prisión de La Santé en París ha cautivado a Francia.

Después de salir de su casa, Sarkozy y su esposa caminaron lentamente para reunirse con miembros de la familia, incluidos sus hijos y nietos, fuera de su casa.

“Estoy muy orgulloso de compartir su nombre, y muy orgulloso de cómo está reaccionando”, dijo su hermano, Guillaume Sarkozy. “Estoy verdaderamente convencido de que es inocente”.

Cientos de seguidores aplaudieron y corearon “Nicolas, Nicolas” y cantaron el himno francés. Había dos banderas francesas colgadas en una cerca cercana, con la inscripción: “Ánimo Nicolas, vuelve pronto” y “la verdadera Francia con Nicolas”.

La residente parisina Virginie Rochon, de 44 años, acudió en apoyo de Sarkozy y calificó de “escandaloso” ver “a un expresidente siendo llevado mientras aún se presume inocente”.

Otra seguidora, Véronique Maurey, de 50 años, dijo “simplemente no es posible. Y además, llamarlo ‘conspiración criminal’ nos hace sentir a todos como criminales también porque votamos por él. No es correcto decir eso”.

Reunión con Macron

El asediado presidente centrista Emmanuel Macron recibió al conservador Sarkozy en el palacio presidencial la semana pasada. “Siempre he sido muy claro en mis declaraciones públicas sobre la independencia del poder judicial en mi papel, pero era normal a nivel humano recibir a uno de mis predecesores en este contexto”, dijo Macron el lunes.

Sarkozy lleva años retirado de la política activa, pero sigue siendo muy influyente, especialmente en círculos conservadores.

El movimiento “Bloquons Tout” (Bloqueemos Todo) adquirió impulso en las redes sociales y en chats encriptados durante el verano, y convocó manifestaciones en Francia antes de la destitución de François Bayrou como primer ministro en un voto de confianza parlamentario el lunes.Su convocatoria para realizar un día de bloqueos, huelgas, manifestaciones y otros actos de protesta el miércoles ahora coincide con la búsqueda de un cuarto primer ministro en 12 meses por parte del presidente Emmanuel Macron —uno de los objetivos del movimiento—, un prolongado ciclo de inestabilidad que sacude a la segunda economía más grande de la Unión Europea.Con Francia atrapada en un ciclo prolongado de inestabilidad, donde los gobiernos minoritarios instalados por Macron han pasado de crisis en crisis, el movimiento también contaba con el apoyo de personas que no protestaron.
1 / 7 | Colapso del gobierno en Francia: manifestantes se lanzan a las calles. El movimiento “Bloquons Tout” (Bloqueemos Todo) adquirió impulso en las redes sociales y en chats encriptados durante el verano, y convocó manifestaciones en Francia antes de la destitución de François Bayrou como primer ministro en un voto de confianza parlamentario el lunes. - Philippe Magoni

“No tengo miedo de la prisión. Mantendré la cabeza en alto, incluso frente a las puertas de La Santé”, dijo Sarkozy al periódico La Tribune Dimanche. “Lucharé hasta el final”.

El juez de París dictaminó que Sarkozy comenzaría a cumplir su condena sin esperar a que se escuche su apelación, debido a “la gravedad de la alteración del orden público causada por el delito”.

En su fallo del 25 de septiembre, el tribunal dijo que Sarkozy, como candidato presidencial y ministro del Interior, utilizó su posición “para preparar corrupción al más alto nivel” de 2005 a 2007, para financiar su campaña presidencial con fondos de Libia, entonces liderada por el veterano gobernante Moammar Gadhafi.

Según el fallo, Sarkozy solo puede presentar una solicitud de liberación al tribunal de apelaciones una vez que esté tras las rejas, y los jueces tendrán hasta dos meses para procesarla.

Tags
Nicolas SarkozyFranciaFraude electoralBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 21 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: