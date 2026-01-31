Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Estamos listos”: Laura Dogu llega a Venezuela para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos

La también escritora impulsará un plan de tres fases establecido por el gobierno del presidente Donald Trump

31 de enero de 2026 - 4:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fotografía cedida de la embajadora Laura Dogu (c) a su llegada al aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía. (EFE/ Embajada de EE.UU.)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Caracas - La embajadora Laura Dogu llegó este sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

RELACIONADAS

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela compartió, a través de su cuenta en X, dos fotografías de Dogu descendiendo del avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana.

Dogu se desempeñará como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y trabajará con personas del sector público y privado, así como con la sociedad civil, para impulsar un plan de tres fases establecido por el Gobierno de Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estableció un plan de tres fases para Venezuela marcado por una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la transición democrática.

A punto de cumplirse el primer mes de la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, las relaciones con el país caribeño entran en una nueva fase con la reapertura de la misión diplomática estadounidense.

El pasado 22 de enero, la Administración de Donald Trump nombró a Dogu como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos para Venezuela, que tuvo su sede hasta ahora en Colombia.

Esta unidad es la oficina del Departamento de Estado encargada de gestionar las relaciones con Venezuela desde la suspensión de las operaciones de la Embajada en Caracas en 2019.

Dogu sucede en el cargo a John McNamara, encargado de negocios desde febrero de 2025, quien viajó en enero pasado a la capital venezolana para abordar con las autoridades de ese país la posible reanudación de operaciones de la embajada.

Según el Departamento de Estado, Laura Dogu es, además de encargada de negocios de la Unidad de Asuntos para Venezuela, asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine.

Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones en 2019, luego de que el primer Gobierno de Trump reconociera al exdiputado opositor Juan Guaidó como presidente interino del país suramericano.

Tras este anuncio, el Gobierno de Maduro expulsó entonces a James Story, quien se desempeñaba como encargado de negocios en Caracas, así como al resto del cuerpo diplomático estadounidense.

Desde entonces, Washington ha gestionado lo relacionado con el país petrolero desde su Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá.

El pasado 9 de enero, el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunció el inicio de un “proceso exploratorio de carácter diplomático” con Estados Unidos, orientado al “restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países” y para abordar las consecuencias del que consideran como “secuestro” de Maduro y su esposa, Cila Flores, capturados el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense en suelo venezolano.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
