NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Explota un vehículo frente a embajada de Estados Unidos en Armenia

Luego de la explosión se reportó un incendio que tuvo que ser atendido por los bomberos

19 de febrero de 2026 - 1:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía armenia trabaja en el lugar de los hechos para identificar al dueño del vehículo que explotó y las causas del suceso. (Wiki C)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Tiflis- Un vehículo explotó este jueves frente a la embajada de Estados Unidos en la capital de Armenia, Ereván, sin que haya trascendido información sobre posibles víctimas del suceso, informaron medios locales.

RELACIONADAS

De acuerdo con el portal Shamshyan.am, en el lugar de la explosión se registró un incendio, al que acudieron los equipos de bomberos.

El medio indica que el tráfico en la zona afectada fue temporalmente cortado para la seguridad de los conductores.

La Policía armenia trabaja en el lugar de los hechos para identificar al dueño del vehículo que explotó y las causas del suceso.

La embajada de Estados Unidos en Armenia, país vecino de Irán, es una de las misiones diplomáticas estadounidenses más grandes en el mundo.

Precisamente, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, se encuentra hoy en Washington para asistir a la primera reunión de la Junta de la Paz, creada por el líder estadounidense, Donald Trump.

Tags
Breaking NewsArmeniaEstados UnidosExplosión
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 19 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
