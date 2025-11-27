Fallece Joan Branson, esposa del multimillonario británico Richard Branson

Joan Branson, esposa del multimillonario británico Richard Branson, ha fallecido a los 80 años.

Richard Branson anunció su muerte el martes en Instagram y LinkedIn. No se revelaron más detalles.

“Se me rompe el corazón al comunicar que Joan, mi esposa y compañera durante 50 años, ha fallecido”, dijo. “Era la madre y abuela más maravillosa que nuestros hijos y nietos podrían haber deseado. Era mi mejor amiga, mi roca, mi luz de guía, mi mundo”.

Richard Branson es el fundador del Grupo Virgin, que incluye empresas como la aerolínea Virgin Atlantic, la empresa de turismo espacial Virgin Galactic y el lanzador de satélites Virgin Orbit.

En una entrada de blog de 2020, dijo que conoció a Joan en 1976 en The Manor, un estudio de grabación en Oxfordshire, Inglaterra.

“Joan era una escocesa con los pies en la tierra y enseguida me di cuenta de que no le impresionarían mis payasadas habituales”, escribió Branson.

Dijo que trabajaba en una tienda de antigüedades que vendía carteles y anuncios antiguos.

“Me quedé indeciso fuera de la tienda y luego me armé de valor para entrar... En las semanas siguientes, mis visitas a Joan me hicieron acumular una impresionante colección de viejos carteles de hojalata pintados a mano, que anunciaban cualquier cosa, desde pan Hovis hasta cigarrillos Woodbine”, escribió Branson.

La pareja tuvo tres hijos, Holly, Sam y Clare Sarah. Clare Sarah murió poco después de nacer, en 1979.

