Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fallece Joan Branson, esposa del multimillonario británico Richard Branson

El empresario anunció en redes sociales la muerte de su esposa, quien tenía 80 años

27 de noviembre de 2025 - 10:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El magnate británico de los negocios Richard Branson y su esposa Joan Templeman Branson se conocieron en 1976 en The Manor, un estudio de grabación en Oxfordshire, Inglaterra. (Chris Pizzello)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Joan Branson, esposa del multimillonario británico Richard Branson, ha fallecido a los 80 años.

RELACIONADAS

Richard Branson anunció su muerte el martes en Instagram y LinkedIn. No se revelaron más detalles.

“Se me rompe el corazón al comunicar que Joan, mi esposa y compañera durante 50 años, ha fallecido”, dijo. “Era la madre y abuela más maravillosa que nuestros hijos y nietos podrían haber deseado. Era mi mejor amiga, mi roca, mi luz de guía, mi mundo”.

Richard Branson es el fundador del Grupo Virgin, que incluye empresas como la aerolínea Virgin Atlantic, la empresa de turismo espacial Virgin Galactic y el lanzador de satélites Virgin Orbit.

En una entrada de blog de 2020, dijo que conoció a Joan en 1976 en The Manor, un estudio de grabación en Oxfordshire, Inglaterra.

“Joan era una escocesa con los pies en la tierra y enseguida me di cuenta de que no le impresionarían mis payasadas habituales”, escribió Branson.

Dijo que trabajaba en una tienda de antigüedades que vendía carteles y anuncios antiguos.

“Me quedé indeciso fuera de la tienda y luego me armé de valor para entrar... En las semanas siguientes, mis visitas a Joan me hicieron acumular una impresionante colección de viejos carteles de hojalata pintados a mano, que anunciaban cualquier cosa, desde pan Hovis hasta cigarrillos Woodbine”, escribió Branson.

La pareja tuvo tres hijos, Holly, Sam y Clare Sarah. Clare Sarah murió poco después de nacer, en 1979.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Richard BransonVirgin GalacticBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 27 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: