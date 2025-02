Familias lloran a las víctimas del fatal accidente de autobus en Guatemala

Julio Arrivillaga, de 55 años, se despertó a las 2:00 de la mañana para estar listo una hora más tarde y tomar el bus, que esperaba en el parque público, en el corazón de la comunidad. “Se levantaba temprano para bañarse e irse a su trabajo; era un trabajo humilde, no ganaba mucho dinero, trabajaba en la terminal contando fruta”, cuenta su esposa Irma Catalán.

El domingo anterior al siniestro fue un día normal, recuerda Catalán. Su esposo le había pedido pollo frito para almorzar, pero ella no quiso cocinarle eso. Ahora se arrepiente. Esa noche él se acostó muy temprano como lo hacía siempre, tenía que madrugar para ir a trabajar.

“Aún no entiendo qué pasó, no termino de aceptar, no sé qué será ahora mi vida”, dijo Catalán.