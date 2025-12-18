Férrea defensa a controversiales comentarios de Donald Trump sobre las pruebas nucleares

Viena - Tras la sugerencia del presidente estadounidense Donald Trump a principios de año de que Estados Unidos reanudaría las pruebas nucleares, un representante del gobierno estadounidense defendió la postura en una reunión mundial de control de armas nucleares y señaló las provocaciones nucleares de Rusia, China y Corea del Norte.

El Encargado de Negocios de Estados Unidos ante las Organizaciones Internacionales en Viena, Howard Solomon, hizo los comentarios inéditos, obtenidos por The Associated Press, en la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, con sede en Viena, el 10 de noviembre.

“Como indicó el presidente Trump, Estados Unidos comenzará las actividades de prueba en igualdad de condiciones con otros estados con armas nucleares. Este proceso comenzará de inmediato y procederá de manera plenamente coherente con nuestro compromiso con la transparencia y la seguridad nacional”, dijo Solomon.

Solomon dio más explicaciones al señalar: “Para cualquiera que cuestione esta decisión, el contexto es importante. Desde 2019, incluso en este foro, Estados Unidos ha planteado su preocupación de que Rusia y China no se han adherido a la moratoria de pruebas nucleares de rendimiento cero”, dijo, y agregó que las preocupaciones “siguen siendo válidas.

PUBLICIDAD

El comentario de Solomon se refería a las llamadas explosiones nucleares supercríticas prohibidas por el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, conocido como CTBT, en las que se comprime material fisible para iniciar una reacción nuclear en cadena autosostenida que crea una explosión.

Las pruebas explosivas producen una cantidad de energía liberada, denominada rendimiento nuclear, que define el poder destructivo de un arma. El tratado prohíbe cualquier explosión nuclear con un rendimiento, incluso muy pequeño, siguiendo una norma de rendimiento cero.

“Nuestras preocupaciones con Rusia y China se suman a las actividades de Corea del Norte, que ha realizado seis pruebas de explosivos nucleares este siglo”, declaró Solomon.

La red mundial de vigilancia creada en 1996 para registrar los ensayos nucleares en todo el mundo ha detectado los seis ensayos nucleares realizados por Corea del Norte en lo que va de siglo. Se trataba de pruebas con mayores rendimientos.

Sin embargo, según los expertos, la red de vigilancia es incapaz de detectar las pruebas nucleares supercríticas de muy bajo rendimiento realizadas bajo tierra en cámaras metálicas.

El Departamento de Estado estadounidense no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre si Solomon se refería a ensayos nucleares supercríticos de bajo rendimiento.

Estados Unidos dice que Rusia y China están haciendo pruebas

China y Rusia, que han firmado el tratado pero no lo han ratificado, afirman que se adhieren a una moratoria de los ensayos nucleares.

Pero desde 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha expresado públicamente su preocupación por el hecho de que China y Rusia no se adhieran a su moratoria de pruebas de rendimiento cero. Los informes anuales sobre el cumplimiento de los acuerdos de control de armas que se presentan al Congreso de Estados Unidos citan posibles actividades en el centro de pruebas nucleares de Lop Nur, en la región de Xinjiang, en el noroeste de China, y en el centro ruso de Novaya Zemlya, un remoto archipiélago ártico.

PUBLICIDAD

En una entrevista para “60 Minutes” que se emitió el 2 de noviembre en CBS News, Trump dijo: “Rusia está probando, y China está probando, pero no hablan de ello. Somos una sociedad abierta. Somos diferentes. Hablamos de ello”.

“No van y te lo cuentan”, continuó Trump. “Sabes, por muy poderosos que sean, este es un mundo grande. No sabes necesariamente dónde están haciendo las pruebas. Ellos - ellos prueban muy por debajo - bajo tierra donde la gente no sabe exactamente lo que está pasando con la prueba.”

Un funcionario de la Casa Blanca, al que se le pidió que comentara si Trump se refería a las pruebas nucleares supercríticas de bajo rendimiento realizadas bajo tierra, dijo que el presidente había ordenado que las pruebas se hicieran “en igualdad de condiciones” con otros países. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar oficialmente sobre los planes de pruebas.

Otros países han acelerado sus programas de pruebas y Trump quiere actuar en consecuencia, dijo el funcionario sin dar más detalles.

Rusia niega haber realizado pruebas

Los comentarios de Solomon en Viena se produjeron en respuesta al Representante Permanente de Rusia ante las Organizaciones Internacionales, Mikhail Ulyanov, en una reunión a puerta cerrada de la Comisión Preparatoria de la OTPCE, organismo internacional con sede en Viena que supervisa el cumplimiento de la prohibición de ensayos nucleares.

“La reanudación de los ensayos nucleares podría causar daños significativos al régimen de no proliferación nuclear y a la seguridad internacional”, declaró Ulianov.

“Consideramos de fundamental importancia que la parte estadounidense ofrezca una explicación clara y detallada de su postura sobre la reanudación de las pruebas nucleares”, añadió. “Esperamos que Estados Unidos responda adecuadamente y sin más demora”.

PUBLICIDAD

Ulianov también rechazó las “acusaciones completamente inaceptables y sin fundamento” de que Rusia está realizando ensayos nucleares.

“Son acusaciones falsas. Consideramos inaceptable esta retórica de escalada”, afirmó.

El uso limitado de la energía nuclear sigue siendo un riesgo

Solomon refutó los comentarios de Ulyanov, afirmando que es “sorprendente oír tales declaraciones procedentes de un Estado que no se ha adherido a la moratoria de ensayos nucleares de rendimiento cero”.

A continuación, Solomon citó otras preocupaciones de Estados Unidos, como las “continuas violaciones” por parte de Rusia del Nuevo START, el último tratado de control de armas nucleares que queda entre Moscú y Washington, el arsenal “desproporcionadamente grande” de armas nucleares no estratégicas de Rusia y la doctrina nuclear rusa.

Las armas a las que se refiere Solomon suelen tener una potencia explosiva inferior a las armas nucleares estratégicas y están diseñadas para su uso en el campo de batalla. Aun así, pueden causar una inmensa destrucción.

A pesar de ser físicamente más pequeñas, los expertos consideran peligrosas las armas nucleares no estratégicas porque el umbral para su uso se considera más bajo. Estas armas no están cubiertas por los tratados de control de armas, lo que facilita su desarrollo por parte de Rusia y otros Estados sin supervisión ni límites.

El Cuaderno Nuclear, reputado informe anual publicado por la Federación de Científicos Estadounidenses en el Boletín de los Científicos Atómicos, destacaba este punto en la edición de este año.

“Resulta especialmente preocupante el papel que desempeñan las armas nucleares no estratégicas, ya que podría ser esta categoría de armas nucleares la que se utilizaría en primer lugar en una posible escalada militar con la OTAN”, señala el informe.

PUBLICIDAD

Rusia tiene entre 1,000 y 2,000 ojivas nucleares no estratégicas en la última evaluación no clasificada de 2023, según el Departamento de Estado estadounidense, muchas más que las aproximadamente 200 armas de este tipo que mantiene Estados Unidos.

El control de armas nucleares está contra las cuerdas

En cambio, las armas nucleares estratégicas son aún más potentes y están diseñadas para ser utilizadas en lo más profundo del territorio enemigo, lejos del campo de batalla real, donde pueden encontrarse fuerzas amigas que corren el riesgo de morir.

Estados Unidos y Rusia tienen un número total comparable de armas nucleares estratégicas desplegadas, con 1,718 en el caso de Moscú y 1,770 en el de Washington, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz.

Estas armas están limitadas por el Nuevo START, formalmente conocido como el Tratado entre los Estados Unidos de América y la Federación Rusa sobre Medidas para una Mayor Reducción y Limitación de las Armas Estratégicas Ofensivas. Fue firmado por la administración Obama en 2010 y entró en vigor en febrero de 2011 como un acuerdo de 10 años.

Rusia suspendió su participación en el Nuevo START en 2023, pero no se retiró del tratado. El presidente ruso Vladimir Putin declaró en septiembre la disposición de Moscú a adherirse a los límites del tratado durante un año más.

Trump dijo en octubre que le parecía “una buena idea”.