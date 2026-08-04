Gobierno de Estados Unidos revoca visado a embajador de Brasil

Washington— La Administración del presidente Donald Trump ha revocado el visado del embajador de Brasil en Estados Unidos como represalia por la denegación, el mes pasado, de los visados a dos diplomáticos estadounidenses que pretendían visitar el país antes de las próximas elecciones, así como por la demora de Brasil en aprobar al candidato del presidente para el cargo de embajador en Brasilia.

El Departamento de Estado de Estos Unios afirmó que la decisión era una respuesta recíproca a las medidas de Brasil, y los responsables señalaron que la medida se había pospuesto en varias ocasiones para dar al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, margen para dar marcha atrás, algo que no hizo. No obstante, los responsables indicaron que la medida podría revocarse rápidamente si Brasil toma las medidas adecuadas y acepta al candidato a embajador propuesto por Trump.

Trump mantiene desde hace tiempo una relación tensa con el Gobierno de Lula, que se ha opuesto a él en numerosas políticas, sobre todo en el hemisferio occidental en lo que respecta a Venezuela y Cuba. Su relación también se ha visto afectada por la simpatía de Trump hacia el sucesor de Lula en su primer mandato y posterior predecesor, Jair Bolsonaro —que actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario— y hacia su hijo Flávio, principal rival de Lula en las elecciones de octubre.

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Lula ha evitado criticar al propio Trump y afirma que se cayeron bien cuando se conocieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del año pasado. El líder brasileño ha culpado al secretario de Estado, Marco Rubio, de algunas de las medidas adoptadas contra su país.

No se va a expulsar al embajador de Brasil

A pesar de la revocación de su visado, la embajadora de Brasil, María Luiza Ribeiro Viotti, no va a ser expulsada de Estados Unidos, según ha afirmado un funcionario del Departamento de Estado, quien, al igual que otros, ha hablado bajo condición de anonimato para abordar este delicado asunto diplomático. La embajadora había sido anteriormente una alta funcionaria de las Naciones Unidas.

1 / 11 | Impactantes fotos de partidarios de Jair Bolsonaro tomando las sedes del gobierno de Brasil. El grupo, que defiende tesis golpistas, superó una barrera policial y subió la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado, y algunos entraron dentro de la sede legislativa. - Agencia EFE 1 / 11 Impactantes fotos de partidarios de Jair Bolsonaro tomando las sedes del gobierno de Brasil El grupo, que defiende tesis golpistas, superó una barrera policial y subió la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado, y algunos entraron dentro de la sede legislativa. Agencia EFE Compartir

Se le podría permitir reanudar sus funciones oficiales si el Gobierno brasileño acepta el nombramiento por parte de Trump del expresidente de la Cámara de Representantes de Florida, Danny Pérez, como embajador de Estados Unidos en Brasil. Pérez fue nombrado para el cargo en junio y, según el funcionario, Brasil había indicado que no tomaría ninguna medida al respecto hasta después de la primera vuelta de las elecciones brasileñas, que se celebrará el 4 de octubre.

Además de retrasar la tramitación del visado de Pérez, Brasil denegó el mes pasado los visados a Riley Barnes, subsecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, y a uno de sus principales colaboradores, tras saberse que ambos iban a criticar a Lula o al proceso electoral.

El Departamento de Estado desmintió las acusaciones y afirmó que ambos tenían previsto visitar Brasilia del 27 al 30 de julio para reunirse con funcionarios del Gobierno, líderes religiosos y otras personas con el fin de tratar temas como la «integridad electoral», la libertad religiosa y la libertad de expresión.

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Afirmó que la visita era de carácter rutinario y que «cualquier insinuación de que se trate de una “estrategia” para socavar las elecciones de una nación democrática es una mentira sin fundamento».

El Gobierno de Brasil no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press sobre la revocación del visado del embajador, pero la semana pasada un alto cargo diplomático brasileño declaró a los periodistas que el Gobierno estaba a la espera de una respuesta de Estados Unidos.

El diplomático también señaló que el Gobierno de Estados Unidos había iniciado los trámites para enviar a Pérez a Brasilia antes de solicitar la autorización de Brasil, lo cual no se ajusta al procedimiento diplomático habitual. El diplomático habló bajo condición de anonimato, ya que no contaba con autorización para abordar el asunto públicamente.

El mismo diplomático brasileño declaró el martes a la AP, también bajo condición de anonimato, que el Gobierno de Lula está tratando de averiguar por qué el Gobierno estadounidense se apresura a nombrar un embajador en Brasilia apenas unos meses antes de las elecciones de octubre. El puesto en la capital brasileña lleva vacante desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

Administración Trump ha tomado otras medidas contra Brasil

Lula, de 80 años y que aspira a su cuarto mandato como presidente de Brasil, se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro, cuyo padre ocupó en su día el cargo de presidente de Brasil y cuya familia mantiene numerosos vínculos con la Administración Trump.

ARCHIVO - El presidente de EEUU, Donald Trump, se reúne con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al margen de la Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, el 26 de octubre de 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein/Archivo) (Mark Schiefelbein)

El senador Bolsonaro y su hermano, Eduardo, se reunieron con autoridades estadounidenses en Washington, entre ellas Trump, a finales de mayo. Poco después, la Administración Trump calificó a los principales grupos de narcotraficantes de Brasil —Primer Comando Capital y Comando Rojo— como organizaciones terroristas extranjeras, una medida a la que Lula se opone.

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La Administración Trump también impuso un aumento de los aranceles de hasta el 37.5% a miles de exportaciones brasileñas, que entró en vigor el viernes. El Gobierno estadounidense afirma que este país sudamericano incurre en prácticas de competencia desleal y no pone fin a las prácticas de trabajo forzoso, acusaciones que el Gobierno de Lula rechaza por considerarlas un intento de influir en las elecciones a favor del senador Bolsonaro.

Jair Bolsonaro lleva años avivando las preocupaciones sobre el sistema de voto electrónico del país, sin aportar ninguna prueba que respalde sus afirmaciones. Actualmente cumple una condena de 27 años de prisión en su domicilio por un intento de golpe de Estado. Lleva mucho tiempo insistiendo en que las máquinas, que se utilizan desde hace un cuarto de siglo, son propensas al fraude.