El gobierno de Haití anunció el viernes un acuerdo con El Salvador para la construcción de nuevas cárceles, en el marco del fortalecimiento de la cooperación entre ambos países tras el despliegue de tropas salvadoreñas para combatir a las pandillas en la nación caribeña.

El anuncio, realizado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití, Patrick Pélissier, se produjo tras su misión oficial a El Salvador. La primera cárcel se inaugurará próximamente, ya que el primer ministro ordenó que se acelerara su construcción. Será una de las tres cárceles construidas por una empresa salvadoreña en colaboración con una empresa haitiana, según indicó el ministro.

Se estima que las pandillas controlan el 70% de la capital de Haití y extensas zonas de la región central del país.

Pélissier elogió la prisión salvadoreña de máxima seguridad CECOT, que visitó durante su estancia en El Salvador para una conferencia internacional. El Salvador se encuentra bajo estado de excepción desde 2022, lo que ha mantenido encarceladas a más de 90,000 personas sin acceso a visitas familiares. Estados Unidos también ha deportado a venezolanos y salvadoreños al CECOT, quienes han denunciado torturas tras su liberación.

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“Una vez dentro, no hay esperanza de volver a ver el mundo exterior”, declaró Pélissier.

Haití ha tenido dificultades para encontrar la infraestructura adecuada para albergar a los detenidos después de que poderosas bandas asaltaran las dos cárceles más grandes del país en 2024 y liberaran a miles de reclusos.

Las cárceles haitianas son conocidas desde hace tiempo por su grave hacinamiento; expertos en derechos humanos advierten que los presos duermen de pie y que cientos han muerto en los últimos años. Una visita de Associated Press a una de las cárceles haitianas en 2023 reveló condiciones horribles, con presos sedientos y hambrientos.

Pélissier no especificó el costo de los proyectos, si El Salvador contribuiría a su financiación, ni si desempeñaría algún papel en su gestión.

Soldados muertos en Haití

El anuncio se produce luego de que las Fuerzas Armadas de El Salvador informaran el viernes que dos de sus soldados murieron y otros dos resultaron heridos en una explosión mientras manipulaban explosivos en un campamento en Haití, donde el presidente salvadoreño Nayib Bukele envió tropas en medio de la gran expectación de muchos haitianos.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias de los fallecidos. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento”, expresaron las Fuerzas Armadas en su cuenta de X. Los dos soldados heridos estaban recibiendo atención médica, pero no reveló su estado.

Los soldados fallecidos formaban parte de los 2,500 soldados salvadoreños desplegados en Haití en una operación militar para rescatar a cuatro técnicos desaparecidos en el país caribeño el 18 de octubre de 2026, tras ser atacados por bandas criminales en la zona de Croix-des-Bouquets, al noreste de Puerto Príncipe.

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Algunos haitianos han celebrado la decisión de Bukele de enviar tropas para combatir a las pandillas, pero los expertos afirman que se trata de una arriesgada maniobra política del líder que busca su tercer mandato, con el consiguiente riesgo para la población civil.

Los técnicos desaparecidos formaban parte de la fuerza de represión de pandillas en Haití, una fuerza internacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2025 para contar con 5,500 efectivos de seguridad que trabajen para desmantelar y neutralizar a las pandillas armadas haitianas, proteger la infraestructura y facilitar el acceso humanitario en colaboración con la Policía Nacional de Haití.

Esta fuerza reemplazó a la misión multinacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia y aún no ha desplegado a la totalidad de sus 5,500 efectivos.

La fuerza de represión de pandillas tiene la facultad de arrestar a presuntos delincuentes, algo que los miembros de la anterior misión liderada por Kenia no estaban autorizados a hacer.

Las tropas adicionales desplegadas por Bukele no forman parte de la fuerza respaldada por la ONU.