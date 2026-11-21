La jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Carolina, encontró causa para arresto contra un hombre imputado de maltrato contra un adulto mayor en hechos registrados en Trujillo Alto.

El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que Edwin Gerena Hernández también enfrenta un cargo de alteración a la paz. La fiscal Yolanda Morales Ramos, de la Fiscalía de Carolina, formuló los cargos contra Gerena Hernández.

La pesquisa de la Policía sostiene que Gerena Hernández, supuestamente, insultó a una mujer de 49 años que bajaba unos paquetes de su vehículo frente a su residencia. De momento, no se ofrecieron posibles razones por las que Gerena Hernández, presuntamente, comenzó a insultar a la fémina. Los hechos ocurrieron el 19 de noviembre.

La víctima intentó interceder en la discusión cuando Gerena Hernández, supuestamente, lo agredió.

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Tras analizar la prueba, Varela Ríos encontró causa para arresto y fijó una fianza de $3,000 que Gerena Hernández prestó, por lo que permanecerá libre y bajo supervisión electrónica hasta el 1 de diciembre, cuando se celebrará la vista preliminar.