Hallan restos de alpinista estadounidense que murió en una avalancha en Pakistán

ISLAMABAD — Los equipos de búsqueda encontraron este viernes los restos de la alpinista estadounidense Mallory Geis, la última integrante desaparecida de un equipo internacional de alpinismo formado por diez personas que falleció en una avalancha en el Broad Peak hace unas semanas, según informaron un responsable de alpinismo y las autoridades locales.

Los restos de Geis fueron hallados por un equipo formado por voluntarios locales, según Irfan Arshad Khan, presidente del Club Alpino de Pakistán. La expedición era el primer intento de Geis de escalar un pico de 8,000 metros (26,247 pies) en Pakistán.

Geis, de 39 años, vivía en San Antonio, Texas. A principios de este año anunció en las redes sociales que iba a cerrar su estudio de Pilates para dar “un gran salto de fe hacia lo desconocido y ver adónde me lleva la vida. Tengo la ligera sospecha de que habrá muchos cascos, arneses y crampones de por medio”.

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Su familia la recordó en un comunicado a principios de este mes como “una luz brillante a la que su familia y sus amigos querían profundamente”.

El rescate puso fin a una búsqueda que comenzó el 31 de julio, después de que la expedición, liderada por el famoso alpinista Nirmal Purja, quedara sepultada por una avalancha en el Broad Peak.

Purja, un exsoldado del ejército británico nacido en Nepal y conocido popularmente como Nims Dai, escaló las 14 cumbres más altas del mundo en un tiempo récord de 189 días en 2019, una hazaña que se recoge en el documental de Netflix “14 Peaks: Nothing Is Impossible”. Su récord fue superado en 2023.

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