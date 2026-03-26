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Hombre armado con un cuchillo mata a una mujer en tienda Pokemon de Tokio y se quita la vida

La policía dijo que está investigando el ataque como asesinato

26 de marzo de 2026 - 1:41 PM

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La policía y los equipos de emergencia acuden al lugar de un apuñalamiento mortal en el centro de Tokio el jueves 26 de marzo de 2026. (Kyodo News vía AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tokio- Un hombre blandiendo un cuchillo apuñaló a una mujer en una tienda Pokemon en el centro de Tokio antes de volver el cuchillo contra sí mismo, dejando a ambos muertos, dijo la policía japonesa el jueves.

Los agentes acudieron rápidamente al lugar de los hechos en un popular centro comercial tras recibir una llamada de emergencia en la que se informaba de un ataque de un hombre armado con un cuchillo.

La policía dijo que la mujer, que fue apuñalada en el cuello, tenía unos 20 años y se cree que era empleada de la tienda Pokemon situada en la segunda planta del edificio Sunshine City, que alberga tiendas y oficinas.

A continuación, el agresor se apuñaló a sí mismo en el cuello, según la policía de Tokio. Tanto el agresor como la víctima se encontraban en estado crítico cuando fueron trasladados al hospital y posteriormente fueron declarados muertos, según la policía.

La policía dijo que está investigando el ataque como asesinato.

The Pokemon Company, en un comunicado publicado en X, dijo que la tienda, Pokemon Center Mega Tokyo, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, ya que prioriza la cooperación con la investigación policial y el apoyo al personal de la tienda.

“Pedimos disculpas profundamente a nuestros clientes por la tremenda preocupación y las molestias ocasionadas”, declaró la empresa.

Un hombre que se encontraba en la tienda Pokemon, que estaba abarrotada con docenas de clientes, incluidos niños, declaró al Asahi que salió corriendo cuando oyó a una mujer gritar pidiendo ayuda y el ruido de unas estanterías que se caían al suelo. Cuando se dio la vuelta, vio a un empleado de la tienda con manchas de sangre en la camisa y a un hombre vestido de negro entrando a la fuerza en un mostrador de ventas.

La televisión pública japonesa NHK dijo que los compradores huyeron de la zona, mientras que los empleados de las tiendas cercanas bajaron las persianas por seguridad.

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