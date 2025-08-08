Horror en México: secuestran a un niño para forzar el pago de una deuda y luego lo matan

Ciudad de México— Una mujer de bajos recursos pidió dinero prestado. Los acreedores reclamaron el pago y al no recibirlo se llevaron a su hijo de 5 años. Una semana después las autoridades encontraron al menor muerto, en un caso más de la creciente ola de homicidios que aterroriza al país azteca.

La fiscalía del Estado de México informó que dos mujeres y un hombre de la misma familia fueron detenidos y el jueves ingresaron en prisión “por su probable intervención en delitos vinculados a la desaparición” del menor.

Según el comunicado de la fiscalía local, el 28 de julio dos mujeres acudieron al domicilio de la madre del niño supuestamente para “cobrarle una deuda económica” y como no tenía dinero para saldarla se llevaron al pequeño y le dijeron que no lo entregarían hasta que realizara el pago.

Posteriormente, la madre habría acudido en diferentes ocasiones al domicilio de estas personas con la intención de ver a su hijo, pero como no le fue permitido denunció el caso.

Videos en redes mostraron a un pequeño grupo de personas protestando ante la fiscalía con pancartas y gritos de “Los niños no se tocan”, intentando presionar a las autoridades.

La violencia no cesa en el país norteamericano. Según cifras oficiales, los homicidios registraron en 2024 un repunte y se alcanzó una tasa de 25.6 por cada 100,000 habitantes, con lo que se rompió la tendencia a la baja de los últimos años.

De acuerdo a la fiscalía, la denuncia sobre el menor se formalizó el lunes, el mismo día en el que la policía llegó al domicilio donde había sido llevado el niño. Los agentes lo encontraron muerto, aunque sus presuntos agresores intentaron ocultar el cadáver.