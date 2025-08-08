Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
8 de agosto de 2025
81°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Horror en México: secuestran a un niño para forzar el pago de una deuda y luego lo matan

Dos mujeres y un hombre de la misma familia fueron detenidos e ingresados en prisión con relación al caso

8 de agosto de 2025 - 9:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según cifras oficiales del gobierno mexicano, los homicidios registraron en 2024 un repunte y se alcanzó una tasa de 25.6 por cada 100,000 habitantes, con lo que se rompió la tendencia a la baja de los últimos años. (Marco Ugarte)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ciudad de México— Una mujer de bajos recursos pidió dinero prestado. Los acreedores reclamaron el pago y al no recibirlo se llevaron a su hijo de 5 años. Una semana después las autoridades encontraron al menor muerto, en un caso más de la creciente ola de homicidios que aterroriza al país azteca.

RELACIONADAS

La fiscalía del Estado de México informó que dos mujeres y un hombre de la misma familia fueron detenidos y el jueves ingresaron en prisión “por su probable intervención en delitos vinculados a la desaparición” del menor.

Según el comunicado de la fiscalía local, el 28 de julio dos mujeres acudieron al domicilio de la madre del niño supuestamente para “cobrarle una deuda económica” y como no tenía dinero para saldarla se llevaron al pequeño y le dijeron que no lo entregarían hasta que realizara el pago.

Investigadores forenses trabajan en la escena del crimen del asesinato de José Muñoz y Ximena Guzmán en Ciudad de México el 20 de mayo de 2025. Hombres armados en una motocicleta asesinaron a tiros a Muñoz y a Guzmán, asistente de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, en una avenida concurrida de la capital, informaron las autoridades. Brugada añadió que las autoridades están investigando “el móvil de la agresión” y revisan cámaras de vigilancia para identificar a los responsables
1 / 5 | Imágenes impactantes: así quedó la escena donde asesinaron a la secretaria de la alcaldesa de la Ciudad de México. Investigadores forenses trabajan en la escena del crimen del asesinato de José Muñoz y Ximena Guzmán en Ciudad de México el 20 de mayo de 2025. - VALENTINA ALPIDE

Posteriormente, la madre habría acudido en diferentes ocasiones al domicilio de estas personas con la intención de ver a su hijo, pero como no le fue permitido denunció el caso.

Videos en redes mostraron a un pequeño grupo de personas protestando ante la fiscalía con pancartas y gritos de “Los niños no se tocan”, intentando presionar a las autoridades.

La violencia no cesa en el país norteamericano. Según cifras oficiales, los homicidios registraron en 2024 un repunte y se alcanzó una tasa de 25.6 por cada 100,000 habitantes, con lo que se rompió la tendencia a la baja de los últimos años.

De acuerdo a la fiscalía, la denuncia sobre el menor se formalizó el lunes, el mismo día en el que la policía llegó al domicilio donde había sido llevado el niño. Los agentes lo encontraron muerto, aunque sus presuntos agresores intentaron ocultar el cadáver.

Medios locales señalaron que la deuda era el equivalente a unos $50, pero las autoridades sólo indicaron que la situación económica de ambas familias era muy limitada.

Tags
Breaking NewsMéxicoCrímenesDeudaArrestosHomicidios
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 7 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: