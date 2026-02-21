Hungría bloqueará préstamo clave para Ucrania hasta que se reanuden los envíos de petróleo ruso

Budapest, Hungría- Hungría bloqueará un préstamo previsto de $106,000 millones de la Unión Europea (UE) a Ucrania hasta que se reanude el flujo de petróleo ruso a través del oleoducto de Druzhba, declaró el ministro húngaro de Asuntos Exteriores.

Los envíos de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia están interrumpidos desde el 27 de enero, después de que, según las autoridades ucranianas, un ataque ruso con drones dañara el oleoducto de Druzhba, que transporta crudo ruso a través del territorio ucraniano hasta Europa Central.

Hungría y Eslovaquia, que han recibido una exención temporal de una política de la UE que prohíbe las importaciones de petróleo ruso, han acusado a Ucrania -sin aportar pruebas- de retener deliberadamente los suministros. Ambos países dejaron de enviar gasóleo a Ucrania esta semana por la interrupción de los flujos de petróleo .

En un vídeo publicado en las redes sociales el viernes por la noche, el ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, acusó a Ucrania de “chantajear” a Hungría por no reanudar los envíos. Szijjártó afirmó que su gobierno bloquearía un préstamo masivo sin intereses que la UE aprobó en diciembre para ayudar a Kiev a cubrir sus necesidades militares y económicas durante los próximos dos años.

“No cederemos a este chantaje. No apoyamos la guerra de Ucrania, no pagaremos por ella”, dijo Szijjártó. “Mientras Ucrania bloquee la reanudación del suministro de petróleo a Hungría, Hungría bloqueará las decisiones de la Unión Europea que sean importantes y favorables para Ucrania”.

La decisión de Hungría de bloquear la financiación clave se produjo dos días después de suspender los envíos de gasóleo a su asediado vecino y sólo unos días antes del cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia.

Casi todos los países de Europa han reducido significativamente o cesado por completo las importaciones de energía rusa desde que Moscú lanzó su guerra en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Sin embargo, Hungría y Eslovaquia -ambos miembros de la UE y la OTAN- han mantenido e incluso aumentado el suministro de petróleo y gas rusos.

El primer ministro nacionalista húngaro, Viktor Orbán, lleva mucho tiempo sosteniendo que los combustibles fósiles rusos son indispensables para su economía y que cambiar a energía procedente de otros lugares provocaría un colapso económico inmediato, argumento que algunos expertos rebaten.

Considerado como el mayor defensor del Kremlin en la UE, Orbán se ha opuesto enérgicamente a los esfuerzos del bloque por sancionar a Moscú por su invasión, y ha criticado los intentos de golpear los ingresos energéticos de Rusia que ayudan a financiar la guerra. Su gobierno ha amenazado a menudo con vetar los esfuerzos de la UE para ayudar a Ucrania.