Hungría bloqueará préstamo clave para Ucrania hasta que se reanuden los envíos de petróleo ruso

El país acusa a Kiev de retener deliberadamente los suministros

21 de febrero de 2026 - 3:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ministro húngaro de Asuntos Exteriores y Comercio, Peter Szijjarto, ofrece una rueda de prensa tras una reunión de su gabinete en Budapest, Hungría. (Boglarka Bodnar)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Budapest, Hungría- Hungría bloqueará un préstamo previsto de $106,000 millones de la Unión Europea (UE) a Ucrania hasta que se reanude el flujo de petróleo ruso a través del oleoducto de Druzhba, declaró el ministro húngaro de Asuntos Exteriores.

RELACIONADAS

Los envíos de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia están interrumpidos desde el 27 de enero, después de que, según las autoridades ucranianas, un ataque ruso con drones dañara el oleoducto de Druzhba, que transporta crudo ruso a través del territorio ucraniano hasta Europa Central.

Hungría y Eslovaquia, que han recibido una exención temporal de una política de la UE que prohíbe las importaciones de petróleo ruso, han acusado a Ucrania -sin aportar pruebas- de retener deliberadamente los suministros. Ambos países dejaron de enviar gasóleo a Ucrania esta semana por la interrupción de los flujos de petróleo .

En un vídeo publicado en las redes sociales el viernes por la noche, el ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, acusó a Ucrania de “chantajear” a Hungría por no reanudar los envíos. Szijjártó afirmó que su gobierno bloquearía un préstamo masivo sin intereses que la UE aprobó en diciembre para ayudar a Kiev a cubrir sus necesidades militares y económicas durante los próximos dos años.

“No cederemos a este chantaje. No apoyamos la guerra de Ucrania, no pagaremos por ella”, dijo Szijjártó. “Mientras Ucrania bloquee la reanudación del suministro de petróleo a Hungría, Hungría bloqueará las decisiones de la Unión Europea que sean importantes y favorables para Ucrania”.

Guardia de honor pasa por la prensa internacional antes de la reunión de líderes europeos con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca.Emmanuel Macron, presidente de Francia, saluda a la jefa de protocolo de la Casa Blanca, Monica Crowley."Tendremos una llamada telefónica justo después de estas reuniones de hoy, y puede que logremos o no una (reunión) trilateral. Si no lo logramos, la lucha va a continuar", añadió el mandatario estadounidense.
1 / 14 | Reunión por la paz: así llegaron líderes europeos a la Casa Blanca para buscar solución a la guerra de Rusia contra Ucrania. Guardia de honor pasa por la prensa internacional antes de la reunión de líderes europeos con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca. - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

La decisión de Hungría de bloquear la financiación clave se produjo dos días después de suspender los envíos de gasóleo a su asediado vecino y sólo unos días antes del cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia.

Casi todos los países de Europa han reducido significativamente o cesado por completo las importaciones de energía rusa desde que Moscú lanzó su guerra en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Sin embargo, Hungría y Eslovaquia -ambos miembros de la UE y la OTAN- han mantenido e incluso aumentado el suministro de petróleo y gas rusos.

El primer ministro nacionalista húngaro, Viktor Orbán, lleva mucho tiempo sosteniendo que los combustibles fósiles rusos son indispensables para su economía y que cambiar a energía procedente de otros lugares provocaría un colapso económico inmediato, argumento que algunos expertos rebaten.

Considerado como el mayor defensor del Kremlin en la UE, Orbán se ha opuesto enérgicamente a los esfuerzos del bloque por sancionar a Moscú por su invasión, y ha criticado los intentos de golpear los ingresos energéticos de Rusia que ayudan a financiar la guerra. Su gobierno ha amenazado a menudo con vetar los esfuerzos de la UE para ayudar a Ucrania.

El sábado, el populista primer ministro eslovaco, Robert Fico, afirmó que su país dejará de suministrar electricidad de emergencia a Ucrania si el petróleo no fluye por el Druzhba para el lunes. El jefe de gabinete de Orbán, Gergely Gulyás, dijo a principios de esta semana que Hungría también estaba explorando la posibilidad de cortar sus suministros de electricidad a Ucrania.

