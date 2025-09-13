Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
13 de septiembre de 2025
78°nublado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hurtan reliquia del primer santo millennial de Iglesia en Venezuela

La desaparición del pequeño trozo circular de tela fue denunciada el 9 de septiembre por el personal de la parroquia Santo Domingo de Guzmán

13 de septiembre de 2025 - 10:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La desaparición de la reliquia —un pequeño trozo circular de tela— fue denunciada el 9 de septiembre por el personal de la parroquia Santo Domingo de Guzmán del municipio Cardenal Quintero del estado Mérida (Gregorio Borgia)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una reliquia de Carlo Acutis, declarado el primer santo millennial de la Iglesia católica, fue hurtada en una parroquia del occidente de Venezuela, confirmó el viernes el coordinador del grupo juvenil devoto del también llamado “Influencer de Dios”.

RELACIONADAS

La desaparición de la reliquia —un pequeño trozo circular de tela— fue denunciada el 9 de septiembre por el personal de la parroquia Santo Domingo de Guzmán del municipio Cardenal Quintero del estado Mérida, dijo a The Associated Press Adrián García, coordinador del Grupo Juvenil San Carlo Acutis.

“Hasta ahora no hay información, sigue desaparecida”, aseguró García. “Tenemos fe en dios que aparezca, tiene un gran valor espiritual”.

Miles de personas llegaron hoy hasta la Plaza de San Pedro para presenciar la ceremonia de canonización del "santo milenial" e "influencer de Dios, Carlo Acutis, y de Pier Giorgio Frassati. La imagen de Acutis frente a la Basílica de San Pedro.Su ataúd fue llevado a Australia para las celebraciones del Día Mundial de la Juventud en 2008.
1 / 28 | Carlo Acutis se convierte oficialmente en santo: así fue su ceremonia de canonización. Miles de personas llegaron hoy hasta la Plaza de San Pedro para presenciar la ceremonia de canonización del "santo milenial" e "influencer de Dios, Carlo Acutis, y de Pier Giorgio Frassati. - FILIPPO MONTEFORTE

La reliquia de “tercer grado”, que se encontraba en un relicario de vidrio, desapareció justo dos días después que el papa León XIV declaró santo a Acutis, un experto de la computación de 15 años, que la Iglesia considera un modelo a seguir para la próxima generación de católicos. El ahora santo usó la tecnología para difundir la fe.

Las reliquias de tercer grado suelen ser objetos, como trozos de tela, entre otros, que han sido tocados por el santo.

Agentes de la policía judicial están a cargo de la investigación, indicó la parroquia.

En abril pasado, la Iglesia católica denunció la venta en línea de reliquias de Carlo Acutis.

El primer milagro que se le atribuyó a Acutis, en su proceso de canonización, fue la curación de un niño en Brasil después de un servicio de oración, invocando su intercesión con la presencia de una reliquia

Acutis murió de leucemia en 2006, pero ya había desarrollado una vida de fe precoz centrada en la devoción a la Eucaristía, que para los católicos contiene la presencia real de Cristo. Hábil con la tecnología, había creado una exhibición en línea sobre milagros eucarísticos a lo largo de los siglos.

Tags
Breaking NewsIglesia CatólicaCarlo AcutisVenezuela
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 12 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: