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Iglesia católica peruana celebra una ceremonia para disculparse por el despojo de tierras indígenas

El Sodalicio de Vida Cristiana fue disuelto en 2025 por el papa Francisco tras años de serias denuncias

24 de mayo de 2026 - 9:38 AM

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La ceremonia religiosa tuvo lugar meses después de que la Conferencia Episcopal Peruana anunciara una posible visita del Papa León XIV al país sudamericano a finales de año. (Martin Mejia)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LIMA, Perú - Tras años de denuncias de despojo de tierras por parte de un grupo católico ahora disuelto, las máximas autoridades eclesiásticas del país andino celebraron el sábado una ceremonia simbólica de reparación a los indígenas cuyas tierras les fueron arrebatadas.

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El Sodalicio de Vida Cristiana, con sede en Perú, fue disuelto en 2025 por el difunto papa Francisco, tras años de intentos de reforma y una investigación vaticana que destapó abusos sexuales de su fundador, mala gestión financiera de sus dirigentes y abusos espirituales de sus principales miembros.

La ceremonia en Perú tuvo lugar ante los indígenas de Tallán, en la comunidad norteña de Catacaos.

Robert Francisc Prevost, de 69 años, que tomó el nombre de León XIV, nació en Chicago en septiembre de 1955 (Imagen por The Midwest Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel vía AFP).Durante su formación religiosa, Prevost coincidió en más de una ocasión con el papa Juan Pablo II (Imagen por The Midwest Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel vía AFP).Desde su nombramiento como cardenal, el estadounidense ocupó uno de los cargos más cercanos al fallecido papa Francisco, pues también lo designó como presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.
1 / 15 | De Chicago a Chiclayo: la trayectoria de León XIV antes de convertirse en papa. Robert Francisc Prevost, de 69 años, que tomó el nombre de León XIV, nació en Chicago en septiembre de 1955 (Imagen por The Midwest Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel vía AFP). - -

“Estamos aquí para pediros perdón en nombre de la Iglesia”, dijo ante una iglesia abarrotada monseñor Jordi Bertomeu, comisario apostólico encargado del proceso de disolución del Sodalicio. “Llegamos tarde. Deberíamos haber venido hace 20 años, y lo sentimos de verdad”.

El Sodalicio se fundó en 1971 como una de las diversas sociedades católicas nacidas como reacción conservadora al movimiento izquierdista de la Teología de la Liberación que recorrió América Latina en los años sesenta. En su apogeo, el grupo contaba con unos 20,000 miembros en Sudamérica y Estados Unidos, y tenía una enorme influencia en Perú.

En 2011, antiguos miembros denunciaron ante la arquidiócesis de Lima, la capital de Perú, los abusos cometidos por su fundador, Luis Figari. Pero ni la Iglesia local ni la Santa Sede tomaron medidas concretas hasta que una de las víctimas y un periodista escribieron un libro en 2015.

Tras un intento de reforma, Francisco envió a sus dos investigadores de mayor confianza, Bertomeu y el arzobispo Charles Scicluna, a investigar las acusaciones de abusos en el Sodalicio. Su informe descubrió abusos “sádicos” de poder y espiritualidad propios de una secta, abusos financieros en la administración de los fondos eclesiásticos e incluso casos de acoso a críticos.

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Durante la ceremonia del sábado, Bertomeu recordó un mensaje que Francisco envió a la comunidad en 2024, diciéndoles: “Luchad por vuestras tierras, yo estoy con vosotros”.

Las disputas por la tierra se remontan al menos a una década atrás, cuando empresas vinculadas a Sodalitium iniciaron acciones legales para desalojar a personas de miles de hectáreas en Catacaos tras varias transferencias de propiedad no reconocidas por los agricultores. Decenas de campesinos fueron procesados por presunta “usurpación”, y dos líderes comunitarios murieron por disparos durante los enfrentamientos derivados de los intentos de desalojo.

La ceremonia religiosa tuvo lugar meses después de que la Conferencia Episcopal Peruana anunciara una posible visita del Papa León XIV al país sudamericano a finales de año.

“Perdónanos, ofrécenos tu perdón, porque nosotros también lo necesitamos”, dijo Bertomeu, que describió Catacaos como una comunidad “temerosa y rota”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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