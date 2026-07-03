Interpol identifica a una mujer como sospechosa de atentado en Mónaco contra magnate ucraniano

La Interpol dio a conocer el viernes el nombre de una ucraniana de 39 años que es la principal sospechosa de un atentado con bomba en Mónaco que, según informes, tenía como objetivo a un magnate de origen ucraniano vinculado con Rusia.

La agencia identificó a Anastasiia Berezovska, quien continúa prófuga, como la sospechosa en una Notificación Roja publicada en su sitio web para solicitar su detención por cargos de intento de asesinato, colocar un artefacto explosivo en un lugar público con intención criminal y conspiración criminal.

Las autoridades de Mónaco no han revelado el nombre de ninguna de las tres personas que resultaron heridas en la explosión del lunes en la entrada de un edificio de apartamentos, pero señalaron que se trata de una familia y que al parecer fue un ataque directo.

Según reportes de medios noticiosos, el magnate de la construcción Vadym Yermolaiev figura entre los heridos. Yermolaiev renunció a su ciudadanía ucraniana hace casi una década y fue objeto de sanciones ucranianas en 2023 por tener vínculos con Rusia.

PUBLICIDAD

Una mujer y un niño también resultaron heridos. Una de las víctimas sigue en estado grave, dijeron el viernes los fiscales, que mencionaron a otras dos “víctimas colaterales” que resultaron levemente heridas en el atentado.

Los investigadores también buscan establecer si la sospechosa tuvo cómplices o actuó en nombre de otra persona.

“La relativa sofisticación del artefacto explosivo y el modus operandi sugieren que la persona que colocó el dispositivo no actuó sola”, dijo Morgan Raymond, el fiscal adjunto en Mónaco, en una conferencia de prensa.

Detalló que la bomba fue detonada a distancia, usando un control remoto. Los restos de la bomba están siendo analizados en Francia, aseveró.

El ataque conmocionó a Mónaco, un destino costero para ricos y famosos conocido por sus incentivos fiscales favorables, su familia real y el Gran Premio de Fórmula 1. El príncipe Alberto II de Mónaco lo describió como “un acto odioso” y dijo que todos los servicios públicos fueron movilizados para garantizar la seguridad.

Los fiscales aún no han dado un motivo para el ataque.

La notificación indica que la sospechosa tiene un tatuaje, posiblemente de una serpiente, en el brazo derecho desde el hombro hasta el codo. Señala que nació en Ucrania, tiene el cabello oscuro y habla alemán.

Raymond dijo que la sospechosa fue identificada inicialmente como una persona corpulenta que parecía ser hombre, que llevaba una prenda oscura de manga larga, pantalones cortos de color claro y un sombrero tipo pescador negro. Una revisión más amplia de imágenes de cámaras de seguridad de días anteriores y el testimonio de un testigo redirigieron la investigación hacia una mujer disfrazada de hombre.

PUBLICIDAD

Dos fotos incluidas en la notificación de búsqueda de Interpol para Berezovska muestran a una mujer con una camiseta blanca con rayas oscuras, una de ellas en una calle donde sostiene lo que parece ser algún tipo de dispositivo electrónico, con un cable, en su mano izquierda.

Dos hombres fueron puestos bajo custodia policial como parte de la pesquisa, pero ambos fueron liberados posteriormente.

Los investigadores también identificaron un vehículo alquilado con placas alemanas utilizado por la sospechosa en Mónaco. Se rastreó la ruta de escape de la mujer, incluido el viaje desde Francia a Italia y luego a través de varios países europeos hasta su país de residencia. Raymond dijo que su última dirección conocida está en Alemania, “un país con el que la cooperación judicial es particularmente activa”.

La policía alemana, incluidas fuerzas especiales, registró el jueves el apartamento alquilado cerca de Fráncfort de una mujer ucraniana de 39 años en relación con la investigación, informaron la policía y los fiscales en un comunicado el viernes.

También se registró y aseguró un vehículo utilizado por la mujer, añadieron, y las pruebas serán entregadas a las autoridades en Mónaco. Señalaron que la mujer está prófuga y que no pueden dar más detalles por el momento.

Se cree que Ucrania ha perpetrado ataques y asesinatos selectivos de figuras rusas en el curso de la guerra, aunque esos incidentes se han limitado en gran medida al territorio ucraniano o ruso.

En diciembre de 2024, el servicio de seguridad de Ucrania se responsabilizó de la muerte del jefe de las fuerzas de protección militar nuclear, biológica y química del ejército ruso.