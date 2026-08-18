Fallece la madre del rescatista “Nino” Correa
Una publicación en las redes sociales de Telemundo, donde actualmente labora, compartió la noticia
18 de agosto de 2026 - 3:02 PM
18 de agosto de 2026 - 3:02 PM
María Marta Filomeno Ayala, madre del experimentado rescatista y exdirector del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) José “Nino” Correa Filomeno, falleció este martes, 18 de agosto.
Telemundo Puerto Rico, canal con el que Correa Filomeno colabora en diversos segmentos, confirmó la noticia mediante una publicación en su cuenta de Facebook.
“La familia de Telemundo Puerto Rico se une en un abrazo solidario a nuestro amigo y colaborador Nino Correa por el fallecimiento de su señora madre, doña María Marta Filomeno Ayala. Extendemos nuestro más sincero pésame a sus familiares y allegados. Nuestros respetos y deseos de fortaleza en este momento de dolor. Que descanse en amor y paz”, resaltó el canal en la publicación.
Familiares, amigos y compañeros de labores se sumaron al pésame por la muerte de Filomeno Ayala.
En febrero de 2024, luego de 23 años laborando en la agencia y otros tres años como comisionado interino, Correa Filomeno fue confirmado como comisionado del Nmead bajo la administración del exgobernador Pedro Pierluisi tras cumplir con los requisitos académicos para el puesto.
Correa Filomeno completó una maestría en Administración de Empresas en Caribbean University, con un promedio de 3.92 y con honores.
Luego que la gobernadora Jenniffer González anunció a un nuevo comisionado del Nmead, tras su victoria en las elecciones generales, Correa Filomeno se unió al equipo de Telenoticias de Telemundo.
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