Fallece la madre del rescatista “Nino” Correa

María Marta Filomeno Ayala, madre del experimentado rescatista y exdirector del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) José “Nino” Correa Filomeno, falleció este martes, 18 de agosto.

Telemundo Puerto Rico, canal con el que Correa Filomeno colabora en diversos segmentos, confirmó la noticia mediante una publicación en su cuenta de Facebook.

“La familia de Telemundo Puerto Rico se une en un abrazo solidario a nuestro amigo y colaborador Nino Correa por el fallecimiento de su señora madre, doña María Marta Filomeno Ayala. Extendemos nuestro más sincero pésame a sus familiares y allegados. Nuestros respetos y deseos de fortaleza en este momento de dolor. Que descanse en amor y paz”, resaltó el canal en la publicación.

Familiares, amigos y compañeros de labores se sumaron al pésame por la muerte de Filomeno Ayala.

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En febrero de 2024, luego de 23 años laborando en la agencia y otros tres años como comisionado interino, Correa Filomeno fue confirmado como comisionado del Nmead bajo la administración del exgobernador Pedro Pierluisi tras cumplir con los requisitos académicos para el puesto.

Correa Filomeno completó una maestría en Administración de Empresas en Caribbean University, con un promedio de 3.92 y con honores.