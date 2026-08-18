Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
18 de agosto de 2026
90°Lluvias dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece la madre del rescatista “Nino” Correa

Una publicación en las redes sociales de Telemundo, donde actualmente labora, compartió la noticia

18 de agosto de 2026 - 3:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José "Nino" Correa Filomeno laboró en el Nmead por casi 28 años. (alexis.cedeno)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

María Marta Filomeno Ayala, madre del experimentado rescatista y exdirector del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) José “Nino” Correa Filomeno, falleció este martes, 18 de agosto.

RELACIONADAS

Telemundo Puerto Rico, canal con el que Correa Filomeno colabora en diversos segmentos, confirmó la noticia mediante una publicación en su cuenta de Facebook.

La familia de Telemundo Puerto Rico se une en un abrazo solidario a nuestro amigo y colaborador Nino Correa por el fallecimiento de su señora madre, doña María Marta Filomeno Ayala. Extendemos nuestro más sincero pésame a sus familiares y allegados. Nuestros respetos y deseos de fortaleza en este momento de dolor. Que descanse en amor y paz”, resaltó el canal en la publicación.

Familiares, amigos y compañeros de labores se sumaron al pésame por la muerte de Filomeno Ayala.

En febrero de 2024, luego de 23 años laborando en la agencia y otros tres años como comisionado interino, Correa Filomeno fue confirmado como comisionado del Nmead bajo la administración del exgobernador Pedro Pierluisi tras cumplir con los requisitos académicos para el puesto.

Correa Filomeno completó una maestría en Administración de Empresas en Caribbean University, con un promedio de 3.92 y con honores.

Luego que la gobernadora Jenniffer González anunció a un nuevo comisionado del Nmead, tras su victoria en las elecciones generales, Correa Filomeno se unió al equipo de Telenoticias de Telemundo.

Tags
Breaking NewsTelenoticiasNino CorreafallecimientoNMEADTelemundo
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 18 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: