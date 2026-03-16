Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Irán amenaza con atacar empresas de Estados Unidos en la región

Llamaron a los empleados a evacuar las instalaciones

16 de marzo de 2026 - 12:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No especifican las compañías que tomarán como blanco pero la semana pasada la agencia de noticias Tasnim publicó en Telegram una lista de posibles objetivos que incluía las oficinas de gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Microsoft y Nvidia. (Agencia EFE)
Por AFP
Agencia de noticias

Los Guardianes de la Revolución de Irán amenazaron este lunes con atacar a empresas estadounidenses en Oriente Medio y llamaron a los empleados a evacuar las instalaciones.

RELACIONADAS

“Se ruega a los empleados de las empresas estadounidenses (...) que abandonen estas zonas inmediatamente. Estas áreas pronto serán atacadas por el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución islámica”, afirman en su sitio web oficial Sepah News.

No especifican las compañías que tomarán como blanco pero la semana pasada la agencia de noticias Tasnim publicó en Telegram una lista de posibles objetivos que incluía las oficinas de gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Microsoft y Nvidia en países del Golfo.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosIrán
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 16 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: