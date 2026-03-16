Irán amenaza con atacar empresas de Estados Unidos en la región

Los Guardianes de la Revolución de Irán amenazaron este lunes con atacar a empresas estadounidenses en Oriente Medio y llamaron a los empleados a evacuar las instalaciones.

“Se ruega a los empleados de las empresas estadounidenses (...) que abandonen estas zonas inmediatamente. Estas áreas pronto serán atacadas por el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución islámica”, afirman en su sitio web oficial Sepah News.