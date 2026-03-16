Irán amenaza con atacar empresas de Estados Unidos en la región
Llamaron a los empleados a evacuar las instalaciones
16 de marzo de 2026 - 12:29 PM
16 de marzo de 2026 - 12:29 PM
Los Guardianes de la Revolución de Irán amenazaron este lunes con atacar a empresas estadounidenses en Oriente Medio y llamaron a los empleados a evacuar las instalaciones.
“Se ruega a los empleados de las empresas estadounidenses (...) que abandonen estas zonas inmediatamente. Estas áreas pronto serán atacadas por el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución islámica”, afirman en su sitio web oficial Sepah News.
No especifican las compañías que tomarán como blanco pero la semana pasada la agencia de noticias Tasnim publicó en Telegram una lista de posibles objetivos que incluía las oficinas de gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Microsoft y Nvidia en países del Golfo.
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