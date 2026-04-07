Iraníes temen cortes de electricidad y nuevos atentados al acercarse el fin del plazo impuesto por Donald Trump

Teherán, Irán- Tres veces por semana, Asghar Hashemi se somete a un tratamiento de diálisis en un hospital del norte de Teherán. Asghar Hashemi teme que su vida corra peligro si se interrumpen las centrales eléctricas, como ha amenazado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una retórica cada vez más intensa.

Los residentes de Teherán se apresuraron el martes a abastecerse de agua embotellada y cargar teléfonos móviles, linternas y bancos de energía portátiles a medida que avanzaban las horas hasta el último ultimátum de Trump para un acuerdo que incluya que Irán reabra el estrecho de Ormuz o se enfrente a ataques contra centrales eléctricas y puentes. A pesar de las amenazas y los riesgos para su salud, el empleado de 56 años de la autoridad del metro de Teherán dijo que no está peor que otros iraníes que han estado viviendo bajo ataque durante más de cinco semanas.

“Estoy preocupado, pero me preocupan más mis conciudadanos”, dijo Hashemi, tumbado en su cama del Hospital de los Mártires de Tajrish para recibir tratamiento. “Pase lo que pase, resistiremos hasta el final”.

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Mientras Trump recalcaba que su plazo -a las 8:00 p.m. hora de Washington- era definitivo, algunos iraníes dijeron estar aterrorizados. Otros expresaron resignación. Y algunos, como Hashemi, dijeron que estarían preparados para defender a su país.

“Estaré listo para coger un arma e iniciar una lucha contra el enemigo”, afirmó.

El gobierno iraní ha concedido permiso a Associated Press para enviar un equipo adicional al país en un breve viaje informativo. AP ya opera en Irán. El equipo visitante debe ir acompañado por un asistente de prensa de una empresa afiliada al gobierno. AP conserva el pleno control editorial de su contenido.

1 / 19 | En imágenes: así se vive la cotidianidad en Irán en tiempos de guerra. Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - Francisco Seco 1 / 19 En imágenes: así se vive la cotidianidad en Irán en tiempos de guerra Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco) Francisco Seco Compartir

La electricidad es la principal preocupación

Teherán, como otras partes del país, se ha visto sacudida por los ataques aéreos casi diarios de Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero. La principal preocupación de los iraníes se convirtió rápidamente en la electricidad a medida que se acercaba el plazo fijado por Trump.

“Cuando no haya electricidad, no habrá agua, ni higiene, ni nada”, dijo Mahan Qayoumi, de 23 años, que trabaja en una tienda de artesanía, donde dijo que el negocio se detendría en caso de apagón. Llevó luces de emergencia a su apartamento para prepararse, señalando que “todos los aspectos de la vida” se verían afectados.

Una joven diseñadora del centro de Teherán, que habló bajo condición de anonimato por su seguridad, dijo que sus padres se fueron al principio de la guerra, pero ella se quedó para cuidar de su gata, Maya. Ahora, debido a las amenazas de Trump, dice que planea viajar al norte -que se ha librado en gran medida de los duros ataques- con Maya y reunirse con su familia.

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“Si no hay electricidad, no hay agua”, dijo a AP en la aplicación de mensajería Telegram, señalando la baja presión del agua en Teherán y las bombas de agua eléctricas. “Tampoco se puede cocinar”.

Las calles de la extensa Teherán, dominada por montañas nevadas, han registrado menos tráfico en las últimas semanas, y muchos residentes se han marchado en busca de zonas más seguras. Las escuelas y muchas instituciones públicas permanecen cerradas.

Pero incluso mientras algunos residentes se preparaban frenéticamente, abasteciéndose de agua y alimentos preparados, la vida en uno de los mayores mercados cubiertos del norte de Teherán parecía casi normal el martes. La gente seguía con sus negocios como de costumbre, en las panaderías se hacía pan fresco y se preparaban dulces iraníes como el gaz y el sohan.

“Llevamos una vida normal”, declaró Said Motazavi, de 58 años, propietario de una tienda de electrodomésticos. Motazavi afirmó que los iraníes tienen mucha experiencia en prepararse y vivir con conflictos, refiriéndose a la guerra Irak-Irán de 1980-88 y a la guerra de 12 días con Israel del año pasado.

En el Hospital de los Mártires de Tajrish, el director dijo a AP que un generador puede mantener en funcionamiento gran parte de las instalaciones médicas en caso necesario. Afirmó que el hospital dispone de combustible suficiente, así como de medicamentos y suministros para seis meses.

“No veo ningún problema”, declaró el Dr. Masoud Moslemifard, añadiendo que el hospital ha estado dando prioridad a las operaciones para los heridos en la guerra y posponiendo las cirugías no urgentes.

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Más seguridad y todavía falta internet en Irán

En las calles de Teherán, la seguridad era más estricta de lo habitual el martes, con puestos de control en distintos puntos de la capital. En los principales cruces se desplegaron jeeps con ametralladoras pesadas montadas en la parte superior.

Internet en Irán permanece en gran parte apagado, estrangulando las noticias incluso cuando cunde el pánico por las advertencias de Trump.

Una instructora de pilates de 26 años declaró a AP, bajo condición de anonimato por su seguridad, a través de Telegram, que no ha podido prepararse para posibles ataques. Calificó esta semana de “peor ambiente” desde que comenzó la guerra.

“Sinceramente, en este momento estamos como perdidos”, dijo, describiendo cómo no ha salido de casa en los últimos días y cómo ella y su familia se niegan a abandonar Teherán. “Que pase lo que tenga que pasar. Nos estamos muriendo poco a poco”.

Un residente dijo a AP que si Estados Unidos cumple su amenaza, las víctimas serán los iraníes, no el gobierno.

“Atacando infraestructuras, la República Islámica no será destruida, sólo nosotros seremos destruidos”, dijo la mujer, una profesora de unos 20 años, a AP a través de un mensaje en Telegram, bajo condición de anonimato por su seguridad.