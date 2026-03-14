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Israel dice que ha completado 400 oleadas de bombardeos en Irán

En las últimas 24 horas sus cazas han atacado más de 200 objetivos en el país persa

14 de marzo de 2026 - 3:38 PM

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En Israel, los misiles iraníes han causado 12 fallecidos hasta la fecha. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Ejército de Israel afirmó este sábado que su Fuerza Aérea ha completado 400 oleadas de bombardeos en Irán desde el inicio de su operación militar, conjunta con Estados Unidos, el pasado 28 de febrero.

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“Hoy, la Fuerza Aérea israelí completó su oleada número 400 de ataques en el oeste y el centro de Irán”, detalla un comunicado castrense, que alega que los objetivos son infraestructuras militares, con especial énfasis en “sistemas de lanzamiento de misiles y redes de defensa aérea”.

Además, el texto señala que solo en las últimas 24 horas sus cazas han atacado más de 200 objetivos en el país persa, incluyendo decenas de lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y almacenes de armas.

Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa)Fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan una carretera dañada tras el impacto de un misil lanzado desde Irán en Jerusalén, el domingo 1 de marzo de 2026.(AP Photo/Mahmoud Illean)Leah Guttmann sostiene a su hijo, Teddy, mientras otras personas se refugian en un aparcamiento subterráneo mientras las sirenas antiaéreas advierten de la llegada de misiles lanzados por Irán hacia Tel Aviv, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
1 / 12 | Imágenes de Israel tras represalia iraní por ataque conjunto con Estados Unidos. Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa) - Leo Correa

Por su parte, el Gobierno iraní denunció este sábado que al menos 59 monumentos y lugares históricos han sufrido daños en esta guerra aérea, que ya se ha cobrado la vida de al menos 1,230 personas, según la última cifra oficial iraní del 5 de marzo.

La UNESCO ha confirmado daños en el Palacio de Golestán en Teherán, y el palacio Chehel Sotoun y la mezquita Yameh en Isfahan.

En Israel, los misiles iraníes han causado 12 fallecidos hasta la fecha.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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