Israel dice que ha completado 400 oleadas de bombardeos en Irán

El Ejército de Israel afirmó este sábado que su Fuerza Aérea ha completado 400 oleadas de bombardeos en Irán desde el inicio de su operación militar, conjunta con Estados Unidos, el pasado 28 de febrero.

“Hoy, la Fuerza Aérea israelí completó su oleada número 400 de ataques en el oeste y el centro de Irán”, detalla un comunicado castrense, que alega que los objetivos son infraestructuras militares, con especial énfasis en “sistemas de lanzamiento de misiles y redes de defensa aérea”.

Además, el texto señala que solo en las últimas 24 horas sus cazas han atacado más de 200 objetivos en el país persa, incluyendo decenas de lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y almacenes de armas.

1 / 12 | Imágenes de Israel tras represalia iraní por ataque conjunto con Estados Unidos. Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa) - Leo Correa 1 / 12 Imágenes de Israel tras represalia iraní por ataque conjunto con Estados Unidos Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa) Leo Correa Compartir

Por su parte, el Gobierno iraní denunció este sábado que al menos 59 monumentos y lugares históricos han sufrido daños en esta guerra aérea, que ya se ha cobrado la vida de al menos 1,230 personas, según la última cifra oficial iraní del 5 de marzo.

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La UNESCO ha confirmado daños en el Palacio de Golestán en Teherán, y el palacio Chehel Sotoun y la mezquita Yameh en Isfahan.