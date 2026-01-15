Opinión
Jefe de la ONU arremete contra países que violan el derecho internacional

También condenó la concentración de riqueza en apenas el 1% de la población mundial

15 de enero de 2026 - 5:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha criticado repetidamente a Estados Unidos por su operación militar en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y sus mortíferos ataques a barcos en el Caribe y el Pacífico que. (Hadi Mizban)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Naciones Unidas- El jefe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) arremetió el jueves contra los países que violan el derecho internacional y calificó de “moralmente indefendible” la concentración de poder y riqueza por parte del 1% más rico del mundo.

Al comienzo de su último año al frente de las Naciones Unidas, el Secretario General, Antonio Guterres, declaró ante la Asamblea General de la ONU que sus 193 países miembros se enfrentan a “un mundo marcado por divisiones geopolíticas contraproducentes, violaciones descaradas del derecho internacional y recortes generalizados de la ayuda humanitaria y al desarrollo”.

Todas estas fuerzas están sacudiendo los cimientos de la cooperación mundial en el momento en que más se necesita, afirmó Guterres, cuyo segundo mandato de cinco años finaliza el 31 de diciembre.

“Algunos pretenden poner la cooperación internacional al servicio de la muerte”, dijo el Secretario General. “Se lo puedo asegurar: No nos rendiremos”.

Guterres ha criticado repetidamente a Rusia por violar la Carta de la ONU, que exige que todos los países respeten la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones, al invadir Ucrania en febrero de 2022. También ha criticado a Estados Unidos por su operación militar en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y sus mortíferos ataques a barcos en el Caribe y el Pacífico que, según Estados Unidos, transportan drogas.

Reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para discutir la invasión de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro. (The Associated Press)

“Cuando los dirigentes hacen caso omiso del derecho internacional, cuando eligen qué normas seguir, no sólo socavan el orden mundial, sino que sientan un peligroso precedente”, declaró Guterres.

El jefe de la ONU afirmó que los pueblos de todo el mundo son testigos de la erosión del derecho internacional y de las consecuencias de la impunidad. Señaló “el uso ilegal y la amenaza de la fuerza; los ataques a civiles, trabajadores humanitarios y personal de la ONU; los cambios inconstitucionales de gobierno; el pisoteo de los derechos humanos; el silenciamiento de la disidencia; el saqueo de los recursos”.

También criticó a los países que no pagan sus cuotas a la ONU a tiempo, otro comentario presuntamente dirigido a la administración Trump, que no pagó sus cuotas obligatorias a los presupuestos de la ONU en 2025.

Guterres advirtió de los peligros de una concentración de poder y riqueza en el 1% más rico del mundo, que posee el 43% de los activos financieros mundiales.

