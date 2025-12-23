Opinión
Kim Jong-un visita lujoso complejo turístico con su hija Ju-ae, figura clave en la sucesión

Las imágenes difundidas muestran al líder norcoreano en una exclusiva zona montañosa de Corea del Norte

23 de diciembre de 2025 - 3:39 PM

Fotografía cedida por la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA que muestra al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un (d) junto a su hija Kim Ju Ae este martes, en Samjiyon (Corea del Norte). (EFE/ KCNA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Seúl - El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, visitó un lujoso complejo hotelero de montaña dotado de baños termales y restaurantes de barbacoa acompañado de su hija, de quien se especula que podría ser la heredera del régimen, afirmó este martes la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.

Estos hoteles ubicados en la ciudad norteña de Samjiyon, un importante destino turístico situado cerca del monte Paektu y donde según la cultura popular surgió el pueblo coreano, exhiben “una belleza arquitectónica especial” que subraya la “magnificencia de la naturaleza”, dijo KCNA.

El dirigente norcoreano y su hija, de quien no se ha revelado oficialmente edad ni nombre pero se cree que podría tener unos 12 años de edad y llamarse Kim Ju-ae, fueron fotografiados inspeccionando las instalaciones el pasado sábado.

Kim llegó a probar con sus propias manos la calidad de los colchones de uno de los hoteles, según las imágenes, sin que la agencia oficial revelara el precio de la estancia en uno de los países con un PIB real per cápita más bajo del mundo, a penas 600 dólares según estimaciones del Gobierno estadounidense.

La aparición de la hija del mandatario en un evento de carácter civil no es frecuente, ya que suele ser vista en actos militares, como desfiles o pruebas de misiles. No obstante, Ju-ae reapareció hace una semana junto a su padre en una ceremonia para inaugurar un nuevo complejo industrial y comercial a las afueras de Pionyang.

En septiembre, la joven viajó junto a Kim a Pekín para asistir al desfile militar chino con motivo del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, desatando las especulaciones sobre su posible papel como heredera del régimen, aunque la Inteligencia surcoreana no descarta que existan otras posibilidades.

Seúl cree que Kim y su esposa tuvieron tres hijos en torno a 2010, 2013 y 2017.

Los medios norcoreanos rara vez difunden información sobre los familiares cercanos de la dinastía Kim, que gobierna el país con mano de hierro desde los años cuarenta, pero la situación ha evolucionado desde la llegada al poder de Kim Jong-un y, especialmente, con la exposición de las mujeres de la familia.

Tags
Breaking NewsCorea del NorteKim Jong-un
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
