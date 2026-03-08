La frontera de Irán con Turquía ofrece una salida, pero pocos ciudadanos pueden utilizarla

PASO FRONTERIZO DE KAPIKOY, Turquía - Un paso fronterizo terrestre cerca de la provincia de Van, en el este de Turquía, es una de las pocas rutas que conectan a los iraníes con el resto del mundo en medio del cierre del espacio aéreo en Irán desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Teherán hace más de una semana, desencadenando la guerra en Oriente Próximo.

La mayoría de los viajeros en la frontera en los últimos días tenían conexiones con Turquía a través del trabajo, la familia y los amigos, y muchos habían pospuesto visitas planificadas de antemano debido a la guerra. Algunos tenían residencia o ciudadanía en un tercer país y transitaban por Turquía.

Sólo un pequeño número de iraníes que hablaron con The Associated Press en el paso fronterizo de Kapikoy dijeron que planeaban quedarse en Turquía para escapar de la guerra por tiempo indefinido.

Reza Gol, cirujano plástico de 38 años, dijo que la guerra no era el único motivo de su viaje. Viajaba desde Urmia, en el oeste de Irán, para ver a pacientes en Estambul, donde vivía antes.

Terribles imágenes: así quedó la escuela primaria de niñas bombardeada en Teherán

“No está claro si saldremos definitivamente de Irán, pero mientras tanto puedo despejarme un poco”, dijo. “Se ve que no hay tanta gente en la frontera. Todo el mundo se queda en sus casas. Por ahora, la gente no está dejando todo lo que tiene y huyendo”.

Pooneh Asghari y su marido, ciudadanos irano-canadienses, se preparaban a regañadientes para volar a Canadá, aunque ya no tienen casa allí y ambos trabajan en Irán. Asghari dijo que esperan que el viaje sea breve.

“Llevamos más de cinco años viviendo en Irán”, dijo. “Toda nuestra vida está allí”.

Fariba, una mujer que pidió ser identificada sólo por su nombre de pila por motivos de seguridad, se dirigía a Esmirna, en el oeste de Turquía, para esperar a que terminara la guerra con su hijo.

Dice que la mayoría de sus amigos y vecinos carecen de medios para escapar, lo que podría explicar la ausencia de un éxodo masivo a través de la frontera.

“La gente es muy pobre ahora”, dice. “Por eso se quedan en casa, y tienen miedo”.

Restricciones fronterizas y vuelos cancelados

Los iraníes suelen entrar en Turquía sin visado. El lunes, el ministro de Comercio turco anunció la suspensión mutua de los cruces para viajes de un día, mientras que los funcionarios iraníes de fronteras han restringido el paso de algunos ciudadanos iraníes, según viajeros y medios de comunicación locales.

Sin embargo, desde el jueves por la mañana, tanto iraníes como nacionales de terceros países cruzan con normalidad las puertas fronterizas de Kapıköy, rodeadas de montañas.

El ministro del Interior turco, Mustafa Çiftçi, declaró que 2.032 viajeros entraron en Turquía procedentes de Irán el miércoles, mientras que 1.966 de ellos partieron hacia Irán. No se disponía de cifras más recientes.

La mayoría de los que cruzaron se dirigieron después al aeropuerto de Van para continuar su viaje. El viernes por la noche, unos 20 pasajeros, en su mayoría iraníes, estaban tumbados en hileras de sillas a la espera de coger un vuelo a la mañana siguiente.

Mehregan, una joven de 26 años que estudia en China, estaba visitando a su familia en Ahvaz durante las vacaciones de invierno cuando estalló la guerra. Condujo más de 15 horas a través de Irán para cruzar a Turquía. Pidió no ser identificada por su nombre completo por temor a que hablar con los medios de comunicación le causara problemas con las autoridades iraníes.

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán

La estudiante, sin dinero, decidió dormir en el aeropuerto mientras esperaba el vuelo del día siguiente a Estambul, desde donde volaría a China. Pero el sábado, su vuelo fue cancelado a causa de las tormentas de nieve y se dispuso a buscar un hotel en la ciudad en lugar de dormir en el aeropuerto una segunda noche.

“Si no puedo coger un vuelo mañana desde aquí, perderé mi vuelo a China” y perderé el coste del billete no reembolsable, dijo.

Van, a una hora y media en coche de la frontera, ha sido durante mucho tiempo un destino popular para los iraníes por motivos de trabajo, viajes y comercio. Los hoteles y comercios que suelen tener un gran volumen de negocio durante las vacaciones iraníes de Nowruz, a mediados de marzo, esperan ahora un golpe.

PUBLICIDAD

“El Nowruz es una época muy animada. Muchos de nuestros amigos vienen a pasar las vacaciones aquí con nosotros”, dice Resat Yeşilağaç, propietario de dos hoteles en Van. “Ahora está casi todo tranquilo, aparte de la gente que viene por la guerra. La mayoría tienen doble nacionalidad y paran en Van un día o dos antes de volar fuera.”

Temores en torno a la migración en Turquía

La migración es un tema delicado en Turquía, que llegó a acoger a casi 4 millones de refugiados sirios.

Turquía ha reforzado aún más sus defensas fronterizas para poder responder a una posible afluencia de personas que huyan de los disturbios tras las masivas protestas antigubernamentales en Irán que se saldaron con una brutal represión en enero.

El Ministerio de Defensa turco declaró en enero que Turquía contaba con 380 kilómetros de muros de hormigón, 203 torres ópticas y 43 torres equipadas con ascensores a lo largo de los 560 kilómetros de frontera con Irán.

El miércoles, el ministro del Interior, Mustafa Ciftci, declaró que Turquía había elaborado planes de contingencia que incluían campamentos de tiendas de campaña y zonas tampón para responder a una posible afluencia de personas que huyeran de la guerra desde Irán. De momento, esa afluencia no se ha materializado.

Harrison Mirtar, iraní-canadiense de 53 años, cruzó la frontera en Kapıköy antes de continuar su viaje de regreso a Canadá, tras visitar a sus padres en Teherán. Dijo que estaba enfadado por la intervención extranjera en su país, pero que no le preocupaba demasiado dejar atrás a sus padres. Ellos habían vivido la brutal guerra Irán-Irak en la década de 1980.

