La inestabilidad política está “matando” la agenda de cooperación con Haití

“Veníamos bien así, mucha cobertura de los países grandes, que llamamos los países primos fuertes, como Brasil, Colombia, Chile, el propio México, con mucha cooperación con sus agencias sobre Haití. Pero ahora no logramos entrar, yo por ejemplo no puedo ir porque no tengo autorización ni cómo garantizar mi seguridad. No puedo”, lamentó Sanches.