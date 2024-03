El Gobierno dominicano no fue parte de esa reunión del Caricom con el presidente Luis Abinader resaltando que cualquier decisión que se tomase en ese organismo debe de incluir el refuerzo del envío de tropas a esa nación ya que “Haití no puede esperar más”.

“Hace cinco semanas cuando dijimos (ante la ONU ) que Haití estaba al borde del abismo se nos dijo tanto a nivel internacional como a nivel local que estábamos exagerando y, desgraciadamente la circunstancias y lo que está pasando, yo creo que nos quedamos cortos. Yo tengo desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse advirtiendo a la comunidad internacional, ya nosotros no podemos hacer más”, expresó el presidente al encabezar un encuentro con los medios de comunicación en el Palacio Nacional.

“A mí lo único que me toca y es lo que estoy haciendo es proteger a la República Dominicana y la estamos protegiendo y la vamos a seguir protegiendo y vamos a tomar las medidas que sean para protegerla más y si la comunidad internacional no actúa, nosotros vamos a seguir poniendo y seguir haciendo posiciones; que después no se quejen de las acciones que vamos a tener que hacer porque nuestra tarea es proteger la República Dominicana y así lo seguiremos haciendo”, indicó el mandatario.