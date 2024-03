Pedro Pierluisi desea paz y un gobierno democrático para Haití tras renuncia de Ariel Henry

“Ese es el llamado que le está haciendo el gobierno de Estados Unidos, por voz del secretario de Estado, (Antony Blinken). Lo que quiere el gobierno de Estados Unidos es que haya estabilidad, lo cual no existe ahora mismo, porque ahí (en Haití) las bandas han tomado control de gran parte del país. Lo que veo se está encaminando es una transición hacia un nuevo gobierno, pero no voy a opinar más allá de eso. Salvo desearle al pueblo haitiano paz y tranquilidad, y un gobierno funcional, el que no tiene actualmente”, sostuvo el mandatario.