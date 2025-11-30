Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

León XIV llega al Líbano para la segunda parte de su debut internacional

El avión papal aterrizó poco antes de las 3:40 p.m., hora local, en el Aeropuerto Internacional Rafic Hariri de Beirut

30 de noviembre de 2025 - 10:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El papa León XIV. (BERK OZKAN)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Beirut - El papa León XIV llegó este domingo a Beirut procedente de Turquía para una visita de tres días al país mediterráneo, la segunda parada de su debut internacional tras comenzar su papado el pasado mayo.

RELACIONADAS

El avión papal aterrizó poco antes de las 3:40 p.m., hora local, en el Aeropuerto Internacional Rafic Hariri de Beirut, donde el pontífice será recibido con honores militares en presencia de numerosas autoridades religiosas y políticas del Líbano.

Grupos reducidos de personas se congregaron en los alrededores del aeródromo para darle la bienvenida, pese a las fuertes lluvias que se registran este domingo en la capital libanesa.

León XIV se dirigirá directamente al Palacio Presidencial a las afueras de la ciudad, donde mantendrá un encuentro con el jefe de Estado libanés, Joseph Aoun, seguido de sendas reuniones con el primer ministro, Nawaf Salam, y el jefe del Parlamento, Nabih Berri.

León XIV salió el jueves, Día de Acción de Gracias, en su primer viaje apostólico como líder de la Iglesia católica. En la foto, el pontífice habla con periodistas dentro del avión camino a Ankara, Turquía. León llegó el jueves a Turquía, donde se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan para transmitir un mensaje de paz. “Por tanto, su desarrollo es orgánico, semejante al de una realidad viva, que poco a poco saca a la luz y expresa más plenamente el corazón esencial de la fe”, afirmó.
1 / 13 | En imágenes: León XIV llega a Turquía en el primer viaje apostólico de su papado. León XIV salió el jueves, Día de Acción de Gracias, en su primer viaje apostólico como líder de la Iglesia católica. En la foto, el pontífice habla con periodistas dentro del avión camino a Ankara, Turquía. - DOMENICO STINELLIS

La segunda y tercera jornada de su estancia en el Líbano incluirán una visita a la tumba del santo maronita más conocido del país, San Charbel, en Annaya (centro); un encuentro ecuménico interreligioso en el centro de la capital y una misa multitudinaria en la que se esperan más de 100,000 personas.

El papa llega a un Líbano aún golpeado por la violencia un año después del final formal de la guerra con Israel, a lo que se suma una delicada situación económica y una inestabilidad general.

Tags
Breaking NewsPapa León XIVLíbano
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 30 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: