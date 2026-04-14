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Líbano e Israel tendrán sus primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas

Estados Unidos mediará en Washington en las históricas conversaciones para poner fin al conflicto con Hezbolá

14 de abril de 2026 - 9:54 AM

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Mohammed, de 8 años, llora junto al ataúd de su padre, Hussein Makkah, durante el funeral de los 13 agentes de seguridad del Estado muertos en un ataque israelí en la ciudad costera libanesa de Sidón. (Emilio Morenatti)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Beirut - Líbano e Israel se disponían a celebrar las primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas el martes en Washington, tras más de un mes de guerra entre Israel y el grupo político y militar Hezbollah que ha sacudido al pequeño país mediterráneo.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participará en las conversaciones en Washington con el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y la embajadora de Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad.

Al menos 2,089 personas han muerto en ataques israelíes en Líbano, informó el Ministerio de Salud, entre ellas 252 mujeres, 166 niños y 88 trabajadores sanitarios, mientras que otras 6,762 resultaron heridas. Más de 1 millón de personas están desplazadas.

El gobierno libanés espera que las conversaciones allanen el camino hacia el fin de la guerra. Mientras Irán ha establecido como condición para dialogar con Estados Unidos el fin de las guerras en Líbano y en la región, Líbano insiste en representarse a sí mismo.

Hezbollah y sus críticos se muestran escépticos y creen que el gobierno de Líbano en Beirut no tiene margen de maniobra y debería aprovechar la posición de Irán, el principal aliado y patrocinador del grupo.

Desplazados que huyeron de los ataques israelíes en el sur del Líbano se sientan en el interior de tiendas de campaña utilizadas como refugios mientras un arco iris se abre paso a través de la lluvia en Beirut, Líbano, domingo 29 de marzo de 2026. (AP Photo/Emilio Morenatti)Un hombre y su esposa, desplazados del suburbio de Dahiyeh, en el sur de Beirut, se protegen de la lluvia dentro de una tienda de campaña junto a la costa en Beirut, Líbano, el jueves 26 de marzo de 2026. (AP Photo/Emilio Morenatti)Yasmin sostiene a su hermano Ali, ambos desplazados del suburbio de Dahiyeh, en el sur de Beirut, mientras se resguardan de la lluvia dentro de una tienda de campaña junto a la costa en Beirut, Líbano, jueves 26 de marzo de 2026. (AP Photo/Emilio Morenatti)
1 / 19 | Libaneses desplazados refugiados en Beirut ante la escalada de la guerra. Desplazados que huyeron de los ataques israelíes en el sur del Líbano se sientan en el interior de tiendas de campaña utilizadas como refugios mientras un arco iris se abre paso a través de la lluvia en Beirut, Líbano, domingo 29 de marzo de 2026. (AP Photo/Emilio Morenatti) - Emilio Morenatti

El ejército israelí continúa una invasión en el sur de Líbano, que algunos funcionarios israelíes han dicho que busca crear una “zona de seguridad” despoblada desde la frontera hasta el río Litani, a unas 20 millas (30 kilómetros). Hezbollah, que pese al apoyo iraní quedó debilitado en su última guerra con Israel que terminó en noviembre de 2024, todavía lanza a diario drones, cohetes y artillería hacia el norte de Israel y contra tropas terrestres dentro de Líbano.

Los gobiernos de Israel y Líbano se reúnen para debatir maneras de garantizar la seguridad a largo plazo en la frontera norte de Israel y el apoyo a Líbano en su intento de tomar el control de su territorio y su futuro político frente a Hezbollah, indicó un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Serán las primeras conversaciones entre ambos desde 1993, según el funcionario, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato.

Las principales autoridades políticas de Líbano, críticas de la decisión de Hezbollah de disparar cohetes hacia Israel el 2 de marzo en solidaridad con Irán, propusieron rápidamente conversaciones directas en un intento por frenar la escalada, con la esperanza de que Israel no lanzara su invasión terrestre.

Israel no respondió de manera positiva hasta la semana pasada, después de que lanzó 100 ataques en todo el país, incluidos algunos en el corazón de la capital libanesa.

Beirut quiere una tregua como requisito previo para las conversaciones, similar a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán mediadas por Pakistán.

“La destrucción por parte de Israel de territorios libaneses no es la solución, ni dará ningún resultado”, afirmó el lunes el presidente Joseph Aoun, que llegó al poder prometiendo desarmar a grupos no estatales, incluido Hezbollah. “Las soluciones diplomáticas han demostrado de manera constante ser el medio más eficaz para resolver los conflictos armados a nivel mundial”.

Israel ha descartado un alto el fuego.

Shosh Bedrosian, portavoz del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, declaró el lunes: “No discutiremos un alto el fuego con Hezbollah, que continúa llevando a cabo ataques indiscriminados contra Israel y nuestros civiles”.

Hezbollah y sus partidarios han sido críticos con el diálogo, que describen como una concesión gratuita a Israel.

El secretario general de Hezbollah, Naim Kassem, pronunció un encendido discurso en el que instó a Líbano a cancelar las conversaciones. Hezbollah quiere volver al acuerdo de 2024, en virtud del cual las conversaciones se realizaban de manera indirecta con Estados Unidos, Francia y la misión de paz de Naciones Unidas en el sur de Líbano como mediadores.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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