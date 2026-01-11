Liberación de presos en Venezuela continúa lenta tras anuncio de buena voluntad del gobierno

CARACAS - Cuando Diógenes Angulo fue liberado el sábado de una prisión en Venezuela tras un año y cinco meses, él, su madre y su tía temblaban y se les dificultaba encontrar las palabras.

Cerca de allí, al menos una docena de familias esperaban poder tener una reunificación similar.

Angulo salió libre en el tercer día de que familias se reunieran frente a las cárceles de Caracas y otras comunidades, con la esperanza de recibir avisos sobre la posible liberación de sus parientes después de que el gobierno venezolano se comprometiera a liberar a un número significativo de presos.

Entre los detenidos que sus familiares esperan salgan de la cárcel hay miembros de la oposición política venezolana, activistas, periodistas y militares.

Angulo fue detenido dos días antes de los comicios presidenciales de 2024, luego de que publicara un video de una manifestación de la oposición en Barinas, el estado natal del fallecido mandatario Hugo Chávez. Tenía 17 años en ese momento.

“Gracias a Dios, voy a disfrutar de nuevo de mi familia”, dijo a The Associated Press, y agregó que los demás detenidos “están bien” y se encuentran muy esperanzados de ser liberados pronto. Su fe, señaló, le dio la fortaleza para seguir adelante durante su detención.

Minutos después de salir libre, el joven de 19 años se enteró de que el expresidente Nicolás Maduro había sido capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en una redada nocturna en Caracas.

El gobierno no ha identificado ni ha ofrecido un recuento de los presos que esté sopesando liberar, ante lo cual grupos defensores de los derechos humanos están atentos a posibles indicios de información, y las familias ven pasar las horas sin recibir noticias de sus seres queridos.

El gobierno venezolano se comprometió el jueves a liberar a un número significativo de presos en lo que dijo era un gesto para buscar la paz. Sin embargo, hasta el sábado, solamente 16 personas habían sido liberadas, según Foro Penal, una organización de defensa de los presos con sede en Caracas. Continúan encarceladas 804 “por razones políticas”, según indicó.

Las autoridades niegan que haya presos políticos en el país, y acusan a los detenidos de conspirar contra el gobierno.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que la liberación de las personas detenidas por motivos políticos se produjo a petición de Washington.

“Venezuela ha iniciado el proceso, a lo grande, de liberar a sus presos políticos”, escribió Trump el sábado en su plataforma Truth Social. “¡Gracias! Espero que esos presos recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos interviniera e hiciera lo que debía hacerse”.

Si lo olvidan, “no será bueno para ellos”, agregó Trump.

Un familiar de la activista Rocío San Miguel, una de las primeras liberadas y que posteriormente se trasladó a España, precisó en un comunicado que su excarcelación “no se trata de una libertad plena, sino de una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad”.

Entre los miembros destacados de la oposición que fueron detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 y permanecen en prisión se encuentran el exlegislador Freddy Superlano, el exgobernador Juan Pablo Guanipa, y Perkins Rocha, abogado de la líder opositora María Corina Machado. El yerno del candidato presidencial opositor Edmundo González también sigue en la cárcel.

Al cumplirse una semana de la intervención militar estadounidense en Caracas, venezolanos afines al oficialismo marcharon el sábado en varias ciudades del país para exigir el retorno de Maduro y su esposa Cilia Flores, mientras que la presidenta encargada Delcy Rodríguez condenó la acción militar.

El exmandatario y su mujer fueron capturados y trasladados a Estados Unidos, donde afrontan cargos por conspiración de narcoterrorismo, entre otros.

Mientras seguidores del gobierno se manifestaban en ciudades como Caracas, Trujillo, Nueva Esparta, Miranda y otras localidades, la presidenta encargada participaba en un evento público del sector social, en un intento por mostrar que el país continúa su rumbo.

Rodríguez, a cargo del poder tras la captura del líder venezolano, aseguró que en Venezuela “hay un gobierno, el del presidente Nicolás Maduro, y yo tengo la responsabilidad de encargarme mientras dure su secuestro.... No vamos a dejar de condenar la agresión criminal” del 3 de enero.

En las calles, cientos de personas portaban banderas tricolor del país sudamericano, en una concentración que duró menos de lo habitual.

“Aquí estamos en resistencia, exigiendo al gobierno norteamericano que nos entregue a nuestro presidente Nicolás Maduro”, declaró el manifestante Daivy Cobo a la televisión pública.

“Amo al pueblo venezolano y ya estoy haciendo que Venezuela vuelva a ser próspera y segura”, declaró Trump en su publicación del sábado.

Tras la sorprendente acción militar que derrocó a Maduro, Trump aseguró que Washington regirá al país sudamericano y pidió acceso a recursos petroleros, que prometió utilizar “para beneficiar a la gente” de ambos países.

Caracas y Washington anunciaron el viernes que evalúan el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019, y la reapertura de las sedes diplomáticas respectivas.

Sin embargo, la Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos advirtió el sábado en la red social X que la situación en Venezuela “sigue siendo inestable” y representa graves riesgos para los ciudadanos estadounidenses, a quienes conminó a abandonar el país “de inmediato”.

En un comunicado, la cancillería venezolana rechazó esa advertencia del gobierno estadounidense, y aseguró que Venezuela se encuentra “en absoluta calma, paz y estabilidad”.

Más temprano y en medio de la expectativa mundial por el destino del país sudamericano, el canciller venezolano, Yván Gil, respondió al papa León XIV, quien el viernes pidió mantener la paz y “respetar la voluntad del pueblo de Venezuela”.

“Con respeto al Santo Padre y a su autoridad espiritual, Venezuela reafirma que es un país que construye, trabaja y defiende su soberanía con paz y dignidad”, refirió Gil en su cuenta de Telegram, e invitó al pontífice “a conocer más de cerca esta realidad”.

