Líder supremo iraní intenta evitar un ataque estadounidense

El Cairo- El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, aplastó las protestas que recorrieron el país el mes pasado, pero sólo desatando la represión más sangrienta de sus casi cuatro décadas en el poder.

Ahora, con una flotilla estadounidense cerca, Jamenei, de 86 años, intenta evitar un posible ataque estadounidense. Ha advertido de que si el presidente estadounidense Donald Trump ataca, se producirá una guerra regional. Al mismo tiempo, está permitiendo que Irán inicie negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear, revirtiendo su anterior rechazo a las conversaciones.

La feroz represión de las protestas es una señal de la profunda amenaza que Jamenei y los dirigentes iraníes ven en la ira popular generalizada. Años de sanciones, mala gestión económica y corrupción han destruido la economía iraní, golpeando duramente a su antaño numerosa clase media. Los cánticos de “¡Muerte a Jamenei!” durante las protestas de enero pusieron de manifiesto cómo los problemas económicos se han convertido en resentimiento hacia el gobierno clerical.

El descontento popular no es la única tensión que sufre el sistema teocrático que dirige Jamenei. Los bombardeos israelíes y estadounidenses durante la guerra de 12 días del verano pasado dañaron gravemente el programa nuclear, los sistemas de misiles y las capacidades militares de Irán. Y la red iraní de apoderados regionales, que incluye a Hamás en Gaza y a Hezbolá en Líbano -denominada el “Eje de la Resistencia”-, se ha desmoronado en los últimos años, mermando su capacidad de ejercer influencia en todo Oriente Próximo.

Aun así, la represión interna de Irán mostró el férreo control que Jamenei y su Guardia Revolucionaria son capaces de imponer. Miles de personas murieron, decenas de miles fueron detenidas y se cerró Internet, lo que impidió en gran medida a los iraníes comunicarse con el mundo exterior durante semanas.

Esto es lo que hay que saber sobre Jamenei:

Transformó la República Islámica

Cuando subió al poder en 1989, Jamenei tuvo que superar profundas dudas sobre su autoridad. En aquel momento era un clérigo de bajo rango y no tenía las creencias religiosas de su predecesor, el ayatolá Ruhollah Jomeini, líder de la Revolución Islámica. Con gafas gruesas y un estilo pausado, Jamenei tampoco tenía el carisma ardiente de Jomeini.

Pero Jamenei ha gobernado tres veces más tiempo que el difunto Jomeini y ha dado forma a la República Islámica de Irán de forma quizá aún más drástica.

Afianzó el sistema de gobierno de los “mulás”, o clérigos musulmanes chiíes. En la República Islámica, los clérigos se sitúan en la cúspide de la jerarquía, trazando las líneas a las que deben someterse el gobierno civil, el ejército y los servicios de inteligencia y seguridad. Para los partidarios de la línea dura, Jamenei es la autoridad incuestionable, sólo por debajo de Dios.

Al mismo tiempo, Jamenei convirtió a la Guardia Revolucionaria paramilitar en el actor dominante de la política militar e interna de Irán.

La Guardia cuenta con el ejército más elitista de Irán y supervisa su programa de misiles balísticos. Jamenei también dio vía libre a la Guardia para crear una red de empresas, lo que le permitió dominar la economía de Irán. A cambio, la Guardia se convirtió en su leal fuerza de choque.

Evitó los desafíos domésticos

La primera gran amenaza para el control de Jamenei fue el movimiento reformista que se hizo con la mayoría parlamentaria y la presidencia poco después de que se convirtiera en líder supremo. El movimiento abogaba por dar más poder a los cargos electos, algo que los partidarios de la línea dura de Jamenei temían que condujera al desmantelamiento del sistema de la República Islámica.

Jamenei puso trabas a los reformistas reuniendo a la clase dirigente clerical. Organismos no electos dirigidos por los mulás consiguieron bloquear las principales reformas e impedir que los candidatos reformistas se presentaran a las elecciones.

Tras el fracaso del movimiento reformista, se han sucedido oleadas de protestas populares, todas ellas aplastadas por la Guardia Revolucionaria y otros organismos de seguridad iraníes.

En 2009 estallaron enormes protestas en todo el país por acusaciones de fraude electoral. Bajo el peso de las sanciones, estallaron protestas económicas en 2017 y 2019. En 2022 estallaron más manifestaciones por la muerte de Mahsa Amini después de que la policía la detuviera por no llevar correctamente el pañuelo obligatorio.

Las sucesivas represiones causaron la muerte de cientos de personas, y centenares más fueron detenidas en medio de informes sobre detenidos torturados hasta la muerte o violados en prisión.

La mayor represión hasta la fecha

El último derramamiento de sangre ha eclipsado los disturbios del pasado. Las manifestaciones comenzaron a finales de diciembre en el tradicional bazar de Teherán, después de que el rial cayera a un mínimo histórico de 1,42 millones por dólar estadounidense. Rápidamente se extendieron a ciudades de todo Irán.

Jamenei declaró que “hay que poner en su sitio a los alborotadores”, dando luz verde a la represión. Cuando cientos de miles de personas salieron a la calle los días 8 y 9 de enero, los manifestantes, veteranos de manifestaciones anteriores, se declararon sorprendidos por la potencia de fuego desatada, con las fuerzas de seguridad disparando contra la multitud.

Los activistas afirman que hasta ahora han documentado más de 6,700 muertes y están trabajando para verificar la posible existencia de miles más. El gobierno ha cifrado el número de víctimas en 3,117, cifra muy inferior, pero superior a la de anteriores campañas de represión.

En el pasado, las autoridades han intentado calmar la ira pública suavizando la aplicación de algunas de las restricciones sociales de la República Islámica o reconociendo los problemas económicos.

Pero hasta ahora, Jamenei sólo ha aguantado su retórica, refiriéndose a las protestas como “un golpe”. Los activistas afirman que decenas de miles de personas han sido detenidas en las últimas semanas.

Negociaciones nucleares

Al aceptar las negociaciones nucleares con Estados Unidos, Jamenei puede estar tratando de ganar tiempo para evitar ataques estadounidenses, o contando con que las amenazas de Trump sean un farol. Turquía, Egipto, Omán, Pakistán, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han estado trabajando para tratar de organizar las conversaciones, que podrían tener lugar en los próximos días.

Pero las dos partes están muy alejadas. Irán se ha opuesto firmemente a las principales exigencias estadounidenses: que detenga todo enriquecimiento nuclear y que entregue sus reservas de uranio.

Trump ha sido impreciso sobre cuál sería el objetivo de los ataques aéreos. Inicialmente había amenazado con ataques para impedir que los líderes iraníes mataran a manifestantes pacíficos o evitar ejecuciones masivas. Ha pasado a esgrimir la amenaza para presionar a Irán para que se comprometa seriamente en las negociaciones nucleares.

Algunos en Irán y entre la gran diáspora iraní han expresado la esperanza de que Estados Unidos utilice la fuerza militar para derrocar a Jamenei. Pero eso podría requerir una enorme operación militar, probablemente mucho más allá de los ataques aéreos. Incluso entre los opositores a Jamenei hay voces que se oponen a una intervención extranjera para derrocar a la teocracia.

Y la hipótesis de eliminar a Jamenei no hace sino poner sobre el tapete la cuestión que se ha cernido sobre su gobierno a medida que envejece: ¿Quién o qué vendría después de él?