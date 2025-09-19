Llega el equinoccio de otoño: día y noche tendrán la misma duración

El día y la noche tendrán la misma duración por un breve momento este lunes, cuando gran parte del mundo se adentre en el otoño.

El equinoccio de otoño llega el lunes, marcando el inicio de la temporada de otoño para el hemisferio norte y la primavera en el hemisferio sur. En el ecuador, el sol estará directamente sobre la cabeza al mediodía. Los equinoccios son los únicos momentos en que ambos polos, norte y sur, están iluminados por el sol al mismo tiempo.

En el hemisferio norte, la luz solar disminuirá gradualmente cada día hasta el solsticio de invierno el 21 de diciembre.

Los equinoccios se han marcado y celebrado en todo el mundo durante siglos. El equinoccio de otoño a menudo se relaciona con las fiestas de la cosecha en el hemisferio norte. Por ejemplo, Dozynki, la fiesta de la cosecha celebrada en Polonia y otros países de Europa del Este, se pensaba que originalmente estaba ligada al equinoccio. En el sitio maya de Chichén Itzá en México, la gente se reúne durante el equinoccio para ver al sol crear un patrón de sombra que se asemeja a una serpiente que desciende de un edificio llamado El Castillo.

PUBLICIDAD

Este año, hay una bonificación para algunos: la Antártida, Nueva Zelanda y una franja de Australia podrán ver un eclipse lunar parcial durante el lunes.

¿Pero qué está pasando en los cielos? Esto es lo que hay que saber sobre cómo dividimos el año utilizando la órbita de la Tierra.

¿Qué es el equinoccio?

A medida que la Tierra viaja alrededor del sol, lo hace en un ángulo.

Durante la mayor parte del año, el eje de la Tierra está inclinado hacia o lejos del sol. Eso significa que el calor y la luz del sol caen de manera desigual en las mitades norte y sur del planeta.

Durante el equinoccio, el eje de la Tierra y su órbita se alinean de manera que ambos hemisferios reciben la misma cantidad de luz solar.

La palabra equinoccio proviene de dos palabras latinas, que significan igual y noche. Esto se debe a que en el equinoccio, el día y la noche duran casi la misma cantidad de tiempo, aunque uno puede obtener unos minutos adicionales, dependiendo de dónde se encuentre en el planeta.

El equinoccio de otoño del hemisferio norte puede caer entre el 21 y el 24 de septiembre, dependiendo del año. Su equinoccio de primavera puede caer entre el 19 y el 21 de marzo.

¿Qué es el solsticio?

Los solsticios marcan los momentos durante el año en que la Tierra está en su inclinación más extrema hacia o lejos del sol. Esto significa que los hemisferios están recibiendo cantidades muy diferentes de luz solar, y los días y las noches están en su punto más desigual.

PUBLICIDAD

Durante el solsticio de verano del hemisferio norte, la mitad superior de la Tierra está inclinada hacia el sol, creando el día más largo y la noche más corta del año. Este solsticio cae entre el 20 y el 22 de junio.

Mientras tanto, en el solsticio de invierno, el hemisferio norte se inclina lejos del sol, lo que lleva al día más corto y la noche más larga del año. El solsticio de invierno cae entre el 20 y el 23 de diciembre.

¿Cuál es la diferencia entre las estaciones meteorológicas y astronómicas?

Estas son solo dos formas diferentes de dividir el año.