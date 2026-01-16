Más de 100 muertos por lluvias torrenciales e inundaciones en el sur de África

Johannesburgo - Las lluvias torrenciales y las inundaciones han causado la muerte de más de 100 personas en Sudáfrica, Mozambique y Zimbabue, y las autoridades advirtieron el viernes que se esperaban condiciones meteorológicas más severas en varios países del sur de África.

Sudáfrica ha informado de al menos 19 muertos en dos de sus provincias septentrionales tras las fuertes lluvias que comenzaron el mes pasado y provocaron graves inundaciones.

Esta semana, turistas y miembros del personal fueron evacuados en helicóptero de los campamentos inundados a otras zonas del famoso Parque Nacional Kruger, que permanece cerrado a los visitantes mientras partes del mismo son inaccesibles debido a las carreteras y puentes arrasados, según informó la agencia de parques nacionales de Sudáfrica.

En el vecino Mozambique, el Instituto de Gestión de Desastres y Reducción de Riesgos declaró que 103 personas habían muerto en una estación de lluvias inusualmente severa desde finales del año pasado. Según el Instituto, las muertes se debieron a diversas causas, entre ellas electrocución por rayos, ahogamiento en inundaciones, colapso de infraestructuras por el mal tiempo y cólera.

Las peores inundaciones en Mozambique se han producido en las regiones central y meridional, donde más de 200,000 personas se han visto afectadas, miles de viviendas han sufrido daños y decenas de miles se enfrentan a la evacuación, según el Programa Mundial de Alimentos.

La agencia de gestión de catástrofes de Zimbabue declaró que 70 personas han muerto y más de 1,000 viviendas han quedado destruidas por las fuertes lluvias caídas desde principios de año, mientras que infraestructuras como escuelas, carreteras y puentes se han derrumbado.

Las inundaciones también han afectado al país insular de Madagascar, frente a la costa africana, así como a Malawi y Zambia. Las autoridades de Madagascar declararon que 11 personas habían muerto en las inundaciones desde finales de noviembre.

El Sistema de Alerta Temprana contra la Hambruna de Estados Unidos informó de que se habían registrado o se preveían inundaciones en al menos siete naciones del sur de África, posiblemente debido a la presencia del fenómeno meteorológico La Niña, que puede provocar lluvias torrenciales en partes del sureste africano.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, visitó el jueves zonas afectadas por las inundaciones en la provincia septentrional de Limpopo y declaró que esa región había recibido unos 400 milímetros (más de 15 pulgadas) de lluvia en menos de una semana. En uno de los distritos que visitó “hay 36 casas que han desaparecido de la faz de la Tierra. Todo ha desaparecido... los tejados, las paredes, las vallas, todo”.

Las inundaciones se produjeron en las provincias de Limpopo y Mpumalanaga, en el norte, y el Servicio Meteorológico sudafricano emitió una alerta de nivel rojo 10 para algunas zonas del país para el viernes, advirtiendo de más lluvias torrenciales e inundaciones que suponen una amenaza para la vida y podrían causar daños generalizados en las infraestructuras.

El enorme parque natural Kruger, que abarca unos 22,000 kilómetros cuadrados en las provincias de Limpopo y Mpumalanga, se ha visto afectado por graves inundaciones y unos 600 turistas y miembros del personal han sido evacuados de los campamentos a zonas altas del parque, según ha declarado el portavoz del Parque Nacional Kruger, Reynold Thakhuli.

No pudo decir de inmediato cuántas personas había en el parque, que ha sido cerrado a los visitantes después de que varios ríos se desbordaran e inundaran campamentos, restaurantes y otras zonas. La agencia de parques dijo que se estaban tomando precauciones y que no se habían registrado muertes ni heridos en Kruger.

El ejército sudafricano envió helicópteros para rescatar a otras personas atrapadas en los tejados de sus casas o en los árboles en zonas del norte del país, según informó. Un helicóptero del ejército también rescató a funcionarios de puestos fronterizos y policías varados en un puesto de control inundado en la frontera entre Sudáfrica y Zimbabue.

En los últimos años, África Austral ha sufrido una serie de fenómenos meteorológicos extremos, como ciclones devastadores y una sequía abrasadora que provocó una crisis alimentaria en zonas de una región que suele sufrir escasez de alimentos.

Según el Programa Mundial de Alimentos, más de 70,000 hectáreas de cultivos en Mozambique, entre ellos productos básicos como el arroz y el maíz, han quedado anegadas por las actuales inundaciones, empeorando la inseguridad alimentaria de miles de pequeños agricultores que dependen de sus cosechas para alimentarse.

