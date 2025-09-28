Opinión
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Más de 30 personas mueren tras explosión de camión de gas en México

Para los habitantes de la capital mexicana, el siniestro es uno de los más graves de su historia reciente

28 de septiembre de 2025 - 2:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad de México - La Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó a 31 la cifra de fallecimientos por la explosión de un camión de gas el pasado 10 de septiembre en el este de la capital mexicana.

Según la última actualización del Gobierno capitalino, en la madrugada del domingo, el incidente había tenía un saldo de 31 muertos, 13 hospitalizados y 40 lesionados que ya han sido dados de alta de los centros de salud, tras el siniestro ocurrido en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el listado, el más reciente fallecimiento fue el de Oscar Uriel García Rivera, un joven de 31 años que estaba internado en el Hospital General 20 de noviembre de la capital mexicana.

Con el deceso de García Rivera, suman 25 decesos de sexo masculino en este siniestro mientras que el resto son mujeres. En este siniestro tres de los hombres que perdieron la vida eran menores de 18 años.

La explosión, que para los habitantes de la Ciudad de México es una de las más graves en la historia reciente de la metrópoli, ocurrió cuando un camión cisterna con capacidad de 49,500 litros se volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

En la cifra total de muertos también se encuentra el nombre del chofer del camión de gas, a quien las autoridades de la Ciudad de México acusaron de haber provocado el accidente por conducir a “exceso de velocidad”.

No obstante, en videos de cámaras de vigilancia en la zona difundidos este día en medios mexicanos se observa al vehículo transitar a una velocidad moderada, previo a la explosión.

Los análisis periciales y las indagatorias sobre el caso siguen en curso por parte de la fiscalía capitalina.

MéxicoExplosiónBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
