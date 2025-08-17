Miles acuden al Valle de la Muerte de California pese al calor extremo: ¿por qué atrae tanto?

Death Valley — El nieto de 11 años de Ray Estrada está acostumbrado a los veranos abrasadores de Las Vegas, pero siempre había querido experimentar el calor en uno de los lugares más calurosos de la Tierra. Así que Estrada lo llevó recientemente al Parque Nacional Death Valley, con una sombrilla, agua extra y electrolitos a cuestas. Ese día, el termómetro se elevó a 47.78°C (118°F).

“Tenemos que tener mucho cuidado cuando salimos”, le dijo Estrada. “Si empiezas a sentirte mareado o lo que sea... simplemente vamos a dar la vuelta y estar seguros para que podamos hacer esto de nuevo en otro momento”.

Las temperaturas extremas en este tramo del desierto de California atraen a visitantes cada año, algunos decididos a terminar una carrera extenuante de varios días, otros simplemente curiosos sobre el calor abrasador y la vasta belleza del paisaje. Sin embargo, a pesar de las advertencias, el calor mata de una a tres personas al año, y los guardaparques responden a los visitantes sobrecalentados varias veces por semana, lo que hace que la comunicación sobre la seguridad contra el calor sea una prioridad para el Servicio de Parques Nacionales.

Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo.

“Es muy fácil subestimar lo peligroso que es el calor”, dijo Abby Wines, subintendente interina del parque. “La gente generalmente está acostumbrada a pensar en el calor como algo que los hace sentir incómodos” y que pueden soportarlo.

“Este tipo de calor matará”, dijo.

Death Valley tiene el récord de la temperatura más alta jamás registrada oficialmente: 56.67°C (134°F) en julio de 1913, aunque algunos expertos lo han disputado y dicen que el récord real fue de 54.4°C (130°F) allí en julio de 2021.

En Estados Unidos, el calor mata a más personas que otros eventos climáticos combinados, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Si las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta, que provienen de la quema de combustibles como el petróleo y el carbón, continúan a su ritmo actual, más lugares podrían experimentar temperaturas sofocantes. Eso hace que sea crucial comunicar los peligros del calor extremo y las precauciones de seguridad, ya que ambos pueden influir en quién vive y quién muere.

Riesgos y una sensación de control

A lo largo de este desierto hay advertencias claras del calor mortal: “Alto. Peligro de calor extremo. No se recomienda caminar después de las 10 a.m.”, dice un letrero. “¡EL CALOR MATA!”, advierte otro. En las paredes de los baños hay recordatorios para hidratarse en forma de gráficos que muestran el color de la orina: cuanto más oscura es la orina, más agua necesita beber.

Otro letrero advierte a los visitantes que los helicópteros para emergencias médicas no pueden volar de forma segura en medio de temperaturas extremas. Las ambulancias a menudo pueden desplegarse en calor extremo, pero no son una garantía. Siempre se considera la seguridad de los socorristas.

Baruch Fischhoff, profesor de la Universidad Carnegie Mellon que estudia la toma de decisiones, dijo que la evidencia muestra que las personas generalmente subestiman el riesgo cuando tienen una sensación de control. La información que dice explícitamente que el rescate podría no ser una opción si hace demasiado calor “elimina esa sensación de control que puede llevar a subestimar el riesgo”.

No reconocer esos riesgos puede ser mortal. El verano pasado, un helicóptero no pudo volar a un rescate debido a temperaturas de 53.33°C (128°F). Un grupo de visitantes viajaba en motocicletas cuando uno murió por el calor, y otro fue tratado por una enfermedad grave por calor y transportado a un hospital.

Las opciones de rescate son aún más limitadas para los excursionistas perdidos en un sendero. A menos que sea una corta distancia y los rescatistas sepan dónde está la persona, es probable que esperen hasta el atardecer si supera los 46.11°C (115°F). “Dependiendo de su situación”, dijo Wines, eso es “probablemente demasiado tarde”.

Los desafíos de la comunicación

Dos de los meses más ocupados del parque son en el verano, y ve un pequeño aumento de visitantes cuando se espera que las temperaturas alcancen los 48.89°C (120°F) o 54.44°C (130°F). Pero son las temperaturas moderadas las que tienden a meter a la gente en más problemas.

“En realidad, nos cuesta más comunicar nuestras preocupaciones sobre el calor al público cuando nos visitan y solo hace entre 37.78°C (100°F) y 46.11°C (115°F)”, dijo Wines. La sequedad evapora el sudor casi instantáneamente, por lo que muchas personas no se dan cuenta de cuánto están sudando en realidad.

Luego está la inmensidad. Death Valley tiene más de 50 entradas, por lo que muchos visitantes no ven a los guardaparques que pueden transmitir información importante. En cambio, colocan señales de advertencia de calor en los lugares más calurosos y populares. Pero descubrieron que las personas respondían menos a las señales de advertencia de calor que parecían permanentes en comparación con las que parecían temporales.

Para Marc Green, un experto en psicología experimental, ese hallazgo es “100% predecible”.

“La gente juzga qué hacer basándose en información específica”, dijo. Si una señal de advertencia está siempre presente, incluso cuando las condiciones son buenas, no contiene información útil. “Por eso la gente la ignora”.

Jennifer Marlon, científica investigadora sénior de la Escuela del Medio Ambiente de Yale, ha estudiado las percepciones públicas de los riesgos para la salud del calor extremo en Estados Unidos. La forma en que las personas perciben el calor y otros riesgos climáticos varía según factores como la edad, la raza, el género, el nivel de ingresos y el lugar donde viven. Los hombres blancos mayores, por ejemplo, tienden a tener percepciones de riesgo más bajas en todos los ámbitos, mientras que las mujeres tienen percepciones de riesgo más altas que los hombres.

“El desafío, sin embargo, es que el nivel de preocupación o percepción del riesgo no necesariamente se traduce en acción”, dijo Marlon. El sesgo de optimismo también podría hacer que una persona crea falsamente que el calor no le afectará personalmente. Si bien los estudios muestran que la experiencia con el calor aumenta la preocupación de las personas, es de corta duración.

“Se obtiene un aumento durante aproximadamente un año después de un evento realmente grande y luego vuelve a la línea de base”, dijo.

¿Qué tipo de comunicación es eficaz?

Marlon dijo que hay que ser específico. No se limite a decirles a las personas que el calor puede ser letal, dígales lo que podría sucederle a su cuerpo y qué hacer para mantenerse seguros.

El parque Death Valley hace esto. En el sitio y en línea, los funcionarios del parque les dicen a los visitantes que eviten caminar en elevaciones bajas después de las 10 a.m., que permanezcan en caminos pavimentados y cerca de sus automóviles. Dicen que beban y lleven mucha agua, y que busquen sombra y se hidraten si se sienten mareados, con náuseas o tienen dolor de cabeza.

Y aunque esto no es algo que el parque iniciaría, si los científicos dieran nombres a las olas de calor, de forma similar a como se nombran los huracanes, eso podría captar mejor la atención de la gente porque el cerebro humano está en sintonía con la novedad, dijo Marlon.

El mensajero también es importante. Si los amigos, la familia y los vecinos están preocupados y te animan a hacer algo, eso puede ser más poderoso que leer información en línea. Los líderes comunitarios que modelan un comportamiento apropiado, como decir que están evacuando a su familia antes de un huracán o que llevan agua extra en el maletero, también pueden ser de gran ayuda.

Marlon también sugirió comunicar cómo el calor extremo puede afectar la capacidad de pensar con claridad. Al comunicarse con imágenes, muestre a las personas bebiendo agua, poniéndose toallas frías y húmedas o descansando a la sombra.

“Cualquiera que sea el comportamiento recomendado, muéstreles imágenes de ese comportamiento porque somos animales sociales increíble y fundamentalmente, y el lenguaje corporal es gran parte de cómo nos comunicamos”, dijo Marlon.

El fotógrafo de Associated Press John Locher contribuyó a este informe desde el Parque Nacional Death Valley.

