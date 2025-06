Ejercitarse o practicar deportes en calor extremo puede ser muy peligroso

Cuando el sudor no puede hacer su trabajo, porque su cuerpo está generando mucho calor o hace demasiado calor y humedad para enfriarse, corre el riesgo de deshidratarse o incluso contraer una enfermedad relacionada con el calor, como el agotamiento por calor o un golpe de calor.

¿Cuándo es peligroso el calor y por qué es importante la humedad?

Cuanto más alta es la temperatura, más difícil es para el cuerpo mantenerse fresco, pero la humedad también juega un papel importante. La alta humedad hace que se sienta más calor que la temperatura porque hace que la sudoración sea menos efectiva. Ya hay tanta agua en el aire que no puede absorber mucho más, incluida el agua de su sudor.

Consejos para mantenerse seguro si hace ejercicio en el calor

Cómo reconocer que puede estar sobrecalentándose

Puede convertirse en un golpe de calor más grave, cuando su cuerpo ya no puede controlar su temperatura. Los síntomas incluyen confusión o dificultad para hablar, convulsiones o incluso pérdida del conocimiento.

The Associated Press Health and Science Department recibe el apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.