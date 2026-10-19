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Muere a los 92 años en Alemania el superviviente gitano del Holocausto ‘Mano’ Höllenreiner

Höllenreiner contribuyó a afianzar en la cultura de la memoria el genocidio nazi contra los sinti y los romaníes

19 de octubre de 2026 - 11:21 AM

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La historia de vida de Hermann ‘Mano’ Höllenreiner fue documentada en una novela. En la foto, velas colocadas delante de una losa de hormigón del monumento conmemorativo del Holocausto con motivo del Día Internacional de la Memoria del Holocausto en Berlín, Alemania, martes 27 de enero de 2026. (Markus Schreiber)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Hermann ‘Mano’ Höllenreiner, superviviente gitano del Holocausto y cuya historia de vida fue documentada en una novela, murió el pasado viernes a los 92 años rodeado de su familia en la localidad bávara de Mettenheim, en Mühldorf am Inn, en el sur de Alemania.

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“Con la muerte de Hermann ‘Mano’ Höllenreiner perdemos una voz importante de los sinti y los romaníes, así como a un firme defensor contra el olvido”, destacó este lunes Karl Freller, director de la Fundación de Memoriales de Baviera, encargada de gestionar los sitios históricos y memoriales de los antiguos campos de concentración de Dachau y Flossenbürg.

Agregó que al compartir su historia, Höllenreiner contribuyó de manera decisiva a afianzar firmemente en la cultura de la memoria el genocidio nazi contra los sinti y los romaníes, así como su sufrimiento, reprimido socialmente durante demasiado tiempo.

“Su valentía y su labor siguen siendo para nosotros un compromiso”, dijo.

Recordó que durante décadas, Höllenreiner no pudo hablar de la injusticia que había sufrido y no fue hasta una edad muy avanzada cuando hizo pública su historia.

A partir de entonces, como testigo de la época, relató la persecución, la privación de derechos y el genocidio nazi contra los sinti y los romaníes.

Sobre todo trató de transmitir a los más jóvenes con especial insistencia a dónde pueden conducir el racismo, la exclusión y el menosprecio de la dignidad humana, añadió Freller.

La vida de Höllenreiner, condecorado en 2013 con la Cruz Federal al Mérito por su largo compromiso como testigo de época, quedó plasmada en 2008 en la novela ‘Mano, el niño que no sabía dónde estaba’, de Anja Tuckermann, publicado por la editorial Carl Hanser, que también confirmó este lunes su muerte.

Höllenreiner, nacido en 1933 en Mühldorf am Inn, creció en Múnich y en marzo de 1943, cuando tenía 9 años, fue deportado junto con su familia al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, donde también fue víctima de los experimentos que el médico nazi Josef Mengele llevaba a cabo con los prisioneros.

Más tarde fue trasladado a los campos de Ravensbrück y Sachsenhausen, donde quedó separado de sus familia.

En 1945 logró escapar en el curso de una de las llamadas marchas de la muerte.

Tras la liberación, llegó gravemente traumatizado a Francia y no fue hasta finales de 1946 cuando regresó a Múnich con los supervivientes de su familia; más tarde volvió a su ciudad natal.

Höllenreiner, que más tarde se casó y formó una familia, fue delegado del Consejo Central de los Sinti y los Romaníes y del Centro de Documentación y Cultura de los Sinti y Romaníes Alemanes de Heidelberg.

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Holocausto
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