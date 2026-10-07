Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid

1 / 14 De reclamos por vivienda a enfrentamientos: así se tornaron las protestas en España tras el anuncio de elecciones anticipadas

La protesta, en la que participaron unas 20,000 personas, según la Guardia Urbana, y unas 120,000, según los organizadores, arrancó en la plaza Urquinaona y transcurrió al principio sin incidentes hasta la confluencia del Paseo de Gracia con la Gran Vía.

Emilio Morenatti