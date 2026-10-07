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Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid

El caso de la adulta mayor encendió desde septiembre las protestas en favor del derecho a una vivienda digna en España

7 de octubre de 2026 - 3:04 PM

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La lucha de Maricarmen, junto al Sindicato de Inquilinas, para no ser expulsada del piso de alquiler en el que residió 71 años, fortaleció las protestas. (Fernando Sánchez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio el pasado 23 de septiembre en Madrid encendió las protestas en favor del derecho a una vivienda digna en España, murió este miércoles, tras quince días hospitalizada, según informó el Sindicato de Inquilinas a través de un comunicado.

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La lucha de Maricarmen, junto al Sindicato de Inquilinas, para no ser expulsada del piso de alquiler en el que residió 71 años, fortaleció las protestas que desembocaron en una acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid y llevó al Gobierno de España a aprobar dos decretos.

Estas medidas fueron posteriormente derogadas por el Congreso, lo que precipitó el adelanto electoral que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado lunes.

“Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen”, señaló el Sindicato de Inquilinas, en un comunicado donde lamentó que “si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante

La protesta, en la que participaron unas 20,000 personas, según la Guardia Urbana, y unas 120,000, según los organizadores, arrancó en la plaza Urquinaona y transcurrió al principio sin incidentes hasta la confluencia del Paseo de Gracia con la Gran Vía. Sin embargo, el final de la protesta se vio marcada por los enfrentamientos con la Policía en Barcelona.En Madrid también hubo movimientos temprano. Las tiendas de campaña instaladas por manifestantes seguían en la Puerta del Sol, donde también exigen leyes más estrictas para proteger a los inquilinos.
1 / 14 | De reclamos por vivienda a enfrentamientos: así se tornaron las protestas en España tras el anuncio de elecciones anticipadas. La protesta, en la que participaron unas 20,000 personas, según la Guardia Urbana, y unas 120,000, según los organizadores, arrancó en la plaza Urquinaona y transcurrió al principio sin incidentes hasta la confluencia del Paseo de Gracia con la Gran Vía. - Emilio Morenatti
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