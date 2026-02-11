Muere niño de 8 años por sarampión en el norte de México

Un niño de 8 años murió el martes en el norte de México después de contraer sarampión, parte de un marcado incremento en el número de casos que ha obligado a las autoridades a intensificar los controles sanitarios y las campañas de vacunación para contener los contagios. El país reportó 2,642 infecciones, una cifra 17 veces mayor que hace un mes.

El menor, que pertenecía a una familia de agricultores, falleció en un hospital de la capital del estado de Durango luego de contraer la enfermedad en el estado vecino de Sinaloa, anunció el secretario de Salud estatal, Moisés Nájera.

Con el deceso del menor ya suman 29 fallecidas por sarampión en México desde que se reportó el primer caso, en el estado norteño de Chihuahua, en febrero del 2025. El virus cobró 26 vidas en todo 2025, mientras que otras tres personas han perdido la vida en lo que va del año.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y particularmente grave en niños. El virus se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas, y suele ocasionar fiebre, rinorrea, y sarpullido en el cuerpo.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el sarampión puede causar complicaciones graves, como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, particularmente en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos, lo que puede ocasionarles la muerte.

Ante la propagación de la enfermedad en México y otros países de la región, como Canadá y Estados Unidos, la OPS declaró una alerta epidemiológica la semana pasada.

El brote se produce cuatro meses antes del inicio de la Copa del Mundo en la que México, Canadá y Estados Unidos compartirán las 16 sedes del torneo, generando preocupación entre especialistas que temen que la enfermedad se propague a gran escala durante la justa mundialista —que atraerá millones de turistas.

Casos en aumento

México ha reportado 7,325 casos sospechosos y 2,642 contagios en lo que va del año, 17 veces más el número de casos reportados hace un mes, según cifras del gobierno federal. La enfermedad se ha expandido por los 32 estados del país.

El epicentro del brote es el estado occidental de Jalisco, donde se registran el 58% de los casos del país: 1,529 contagios y 2,991 casos sospechosos.

Las autoridades de Jalisco decidieron intensificar la semana pasada los controles sanitarios e impusieron el uso obligatorio del cubrebocas en los centros educativos de Guadalajara, capital del estado, donde se han reportado casos en 43 escuelas, algunas de las cuales suspendieron actividades y pasaron a clases virtuales.

De igual forma, en el Estado de México - el más poblado del país - se acordó el lunes reforzar los controles sanitarios en escuelas con campañas de vacunación, toma diaria de temperatura, y el uso opcional de cubrebocas en espacios cerrados.

En el caso de la Ciudad de México, donde hay 140 casos activos, las autoridades locales decidieron la semana pasada ampliar los planes de vacunación para evitar la propagación de la enfermedad en la metrópolis de nueve millones de habitantes.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dijo el martes que se instalaron 124 centros de vacunación en puntos estratégicos, aunque de momento descartó que se vaya a imponer el uso del cubrebocas en las escuelas de la capital.