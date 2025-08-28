Mujeres italianas luchan contra sitios web que comparten fotos no autorizadas con lenguaje obsceno

Mujeres italianas, desde trabajadoras y amas de casa comunes hasta importantes políticas, están luchando contra la proliferación de sitios web que muestran sus fotos sin su consentimiento, a menudo acompañadas de lenguaje obsceno.

Sus esfuerzos ganaron prominencia nacional cuando activistas denunciaron a principios de este verano una página de Facebook llamada “Mia Moglie” (Mi Esposa), donde hombres publicaban fotos no autorizadas de sus esposas y lograron que la eliminaran.

Ahora, ha surgido otro sitio más prolífico que expone a mujeres prominentes, incluida la primera ministra Giorgia Meloni y otras políticas, a comentarios obscenos y explícitos. Algunas publicaciones idealizan la violencia contra las mujeres.

El sitio, que toma su nombre de la jerga para los genitales femeninos, ha existido durante al menos dos décadas. Pero solo atrajo la atención nacional después de que una miembro de izquierda del Parlamento Europeo, Alessandra Moretti, presentara formalmente una denuncia ante la policía después de encontrar su foto exhibida sin su permiso.

“Han estado robando fotos y clips de programas de televisión en los que he aparecido durante años, luego los alteran y los alimentan a miles de usuarios”, dijo Moretti.

Moretti dijo que el sitio y otros operan “con impunidad” a pesar de que se han presentado denuncias previas contra ellos.

“Este tipo de sitio, que incita a la violación y la violencia, debe ser cerrado y prohibido”, dijo.

El foro muestra fotos y videos no autorizados de cientos de figuras públicas, junto con actrices, influencers y mujeres comunes desprevenidas. Las imágenes no autorizadas a menudo se extraen de perfiles de televisión o redes sociales.

Actualmente cuenta con 200,000 usuarios y muestra imágenes identificadas por nombres o ciertos temas. Incluye una página dedicada a influencers y periodistas de televisión, junto con políticos nacionales y locales, como la líder del Partido Demócrata de centro izquierda, Elly Schlein.

El foro anterior, “Mia Moglie”, tenía alrededor de 32,000 miembros antes de que Meta, propietaria de Facebook, lo cerrara la semana pasada. Meta dijo que actuó contra el sitio “por violar nuestras políticas de explotación sexual de adultos”.

La autora y activista feminista Carolina Capria, entre quienes han denunciado al grupo, compartió varias capturas de pantalla del intercambio de opiniones a menudo obsceno y violento sobre lo que los usuarios harían con las mujeres representadas. Algunos hombres dijeron que sus esposas habían accedido a que se publicaran sus imágenes, pero no se veían comentarios femeninos en el sitio.

“Las mujeres siempre han sido el escenario en el que los hombres se desafían entre sí y miden su virilidad”, escribió Capria. “Es un juego en el que las mujeres son simplemente una mercancía que añade valor al hombre que las posee”.

Italia ha estado luchando con cómo prevenir y abordar la violencia de género, ya que los feminicidios, el asesinato de mujeres por su género, han surgido como un problema sistémico profundamente arraigado en la cultura patriarcal de Italia. Una serie de incidentes violentos ha reavivado el debate nacional sobre cómo enfrentar estos crímenes.

El gobierno de Meloni aprobó un proyecto de ley en marzo que por primera vez introduce la definición legal de feminicidio en el derecho penal del país y lo castiga con cadena perpetua. El proyecto de ley aún necesita la aprobación final en la cámara baja para convertirse en ley.