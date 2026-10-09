Navanethem “Navi” Pillay gana el Premio Nobel de la Paz

OSLO, Noruega — La excomisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navanethem “Navi” Pillay, magistrada del Tribunal Internacional de Justicia, ganó el viernes el Premio Nobel de la Paz.

Pillay, nacida en Sudáfrica y de 85 años, fue galardonada por su labor en favor de la paz y el derecho internacional, según señaló Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.

“En un momento en el que el número de guerras y conflictos va en aumento, y en el que los jueces y las instituciones del derecho internacional se ven sometidos a ataques políticos, el Comité Nobel desea recordar que la capacidad para resolver conflictos sin recurrir a la fuerza ni a la violencia depende del Estado de derecho internacional”, escribió el comité en un comunicado.

1 / 16 | Premios Nobel 2026: ¿quiénes son los galardonados?. Los anuncios de los premios de este año comenzaron el lunes con el Premio Nobel de Medicina, seguido por el Nobel de Física. Los premios continúan con el de Química y el de Literatura. Después de que se otorgue el Premio Nobel de la Paz el viernes, el Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel se anunciará el lunes. - Jacquelyn Martin 1 / 16 Premios Nobel 2026: ¿quiénes son los galardonados? Los anuncios de los premios de este año comenzaron el lunes con el Premio Nobel de Medicina, seguido por el Nobel de Física. Los premios continúan con el de Química y el de Literatura. Después de que se otorgue el Premio Nobel de la Paz el viernes, el Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel se anunciará el lunes. Jacquelyn Martin Compartir

“Un sistema jurídico internacional en el que los criminales de guerra rindan cuentas y las víctimas de abusos vean que se hace justicia es una condición previa para un mundo pacífico”, añadió.

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Los intentos de ponerse en contacto con Pillay por teléfono resultaron infructuosos.

El Premio Nobel de la Paz suele considerarse el galardón más prestigioso del mundo.

El Comité Noruego del Nobel, con sede en Oslo, recibió 287 propuestas de candidatos para el premio de este año, de las cuales algo más de una cuarta parte eran organizaciones. Los expertos sostienen que el comité suele fijarse en la perdurabilidad de la paz, la promoción de la fraternidad internacional y la labor discreta de las instituciones que refuerzan esos objetivos.

El año pasado, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz por su lucha a favor de una transición democrática en el país sudamericano, por mantener “encendida la llama de la democracia en medio de una oscuridad creciente”.

Machado entregó su medalla del Nobel a Donald Trump poco después de que Estados Unidos derrocara al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro. Pero fue un gesto en gran medida simbólico: el Comité del Nobel ha señalado que el premio en sí mismo no puede transferirse.

1 / 16 | ¿Quién es María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz?. La líder opositora María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025. - Ariana Cubillos 1 / 16 ¿Quién es María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz? La líder opositora María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025. Ariana Cubillos Compartir

Las candidaturas pueden ser presentadas por un grupo selecto de personas y organizaciones, entre las que se incluyen jefes de Estado o políticos que ocupan cargos a nivel nacional, profesores universitarios, directores de institutos de política exterior, antiguos galardonados y los propios miembros del Comité.

Esta semana se han anunciado cuatro de los Premios Nobel de este año. El de Medicina recayó en tres científicos cuyo trabajo dio lugar a una herramienta que utiliza la luz para ayudar a desentrañar el funcionamiento del cerebro. El de Física reconoció los esfuerzos de un científico por desmitificar un grupo poco común de neutrinos. El de Química premió a dos científicos por desentrañar misteriosas imágenes especulares en moléculas, un descubrimiento que se ha utilizado para desarrollar innumerables medicamentos. Y la poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura por sus obras “audaces e ingeniosas”, que fusionan lo clásico y lo moderno y difuminan los límites entre la poesía y la prosa.

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El Premio Nobel de Economía se dará a conocer el lunes.

La dotación del premio este año asciende a 12 millones de coronas suecas (alrededor de $1.2 millones de dólares), ya sea para una sola persona, un grupo reducido o una organización.

El Premio Nobel de la Paz cumple 125 años

Este año se cumple el 125.º aniversario del Premio de la Paz, que, desde su creación en 1901, se ha concedido hasta la fecha a 112 personas y 28 instituciones.

La Cruz Roja lo ha ganado tres veces y la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, dos.

El premio ha quedado desierto en 19 ocasiones, la mayoría de ellas durante las guerras mundiales. En 1948, el año en que Mahatma Gandhi fue asesinado, no se concedió ningún premio; había sido nominado 12 veces y nunca lo ganó.

En 1939, un diputado del Parlamento sueco propuso a Adolf Hitler como candidato, pero luego retiró la propuesta, alegando que nunca lo había dicho en serio.

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Dazio informó desde Berlín y Lewis desde Stavanger, Noruega.

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