26 de agosto de 2025
88°bruma
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Policía australiana busca a un pistolero que mató a dos agentes e hirió a otro

El tiroteo ocurrió cuando 10 agentes armados intentaron ejecutar una orden de registro en una propiedad en Porepunkah

26 de agosto de 2025 - 9:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sospechoso mató a un detective de 59 años y a un agente superior de 35, declaró a la prensa el jefe de policía de Victoria, Mike Bush. (Simon Dallinger)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Wellington, Nueva Zelanda - Dos agentes de policía fueron asesinados y otro resultó gravemente herido en un tiroteo el martes en una propiedad en una zona rural de Australia. El pistolero seguía prófugo mientras la policía rastreaba una vasta zona remota.

RELACIONADAS

El tiroteo ocurrió a media mañana, cuando 10 agentes de policía armados intentaron ejecutar una orden de registro en una propiedad en Porepunkah, una ciudad de poco más de 1,000 habitantes en el estado de Victoria, a 320 kilómetros (200 millas) al noreste de Melbourne.

El sospechoso mató a un detective de 59 años y a un agente superior de 35, declaró a la prensa el jefe de policía de Victoria, Mike Bush, en una conferencia de prensa en la cercana ciudad de Wangaratta.

Los agentes “se encontraron con el delincuente y fueron asesinados a sangre fría”, dijo Bush. El hombre huyó solo, a pie y fuertemente armado al bosque circundante, donde cientos de agentes seguían buscándolo, dijo el jefe de policía.

Bush no quiso revelar a qué se refería la orden judicial y no confirmó el nombre del hombre ni sus posibles motivaciones. Los agentes también buscaban a la esposa del hombre y a sus dos hijos, cuyo paradero se desconocía.

Otro detective fue baleado y estaba siendo operado el martes por la noche, dijo Bush. Las heridas del hombre no ponían en peligro su vida.

La policía instó a los residentes a permanecer en sus casas y pidió al público que no viajara a la zona. Los edificios públicos y el aeródromo cercano fueron cerrados. La escuela local, de poco más de 100 alumnos, permaneció cerrada durante horas antes de que se permitiera a los alumnos volver a casa.

Al caer la noche, la búsqueda masiva continuaba. Los informes de televisión mostraron helicópteros y perros policía en la zona.

Porepunkah, conocida por sus viñedos y vistas panorámicas, es una puerta de entrada a la región turística alpina de Victoria.

Los miembros del sindicato de policía de Victoria se vieron afectados por una “impactante e inquietante sensación de pavor”, dijo el secretario de la Asociación de Policía de Victoria, Wayne Gatt.

“Las estaciones de policía han guardado silencio en Victoria cuando fuimos notificados por primera vez”, expresó Gatt.

El último agente de policía que murió baleado en acto de servicio en el país fue en 2023 en el estado de Australia Meridional, según el sitio web del National Police Memorial. En 2022, dos agentes fueron abatidos a tiros por extremistas cristianos en una propiedad rural en el estado de Queensland.

Los tres pistoleros, teóricos de la conspiración que odiaban a la policía, fueron abatidos a tiros por agentes tras un asedio de seis horas en la región de Wieambilla.

Este tipo de episodios provocan la cobertura de las noticias nacionales porque las muertes por disparos son raras en Australia.

Una masacre en 1996 en la ciudad de Port Arthur, en Tasmania, donde un pistolero solitario mató a 35 personas, llevó al gobierno a endurecer drásticamente las leyes sobre armas y dificultó mucho a los australianos la adquisición de armas de fuego.

AustraliaTiroteosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
