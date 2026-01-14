Opinión
Mundo
Presidente de Groenlandia: “No es momento para hablar de independencia”

Un ministro del territorio autónomo y otro de Dinamarca se reunirán hoy con el secretario de Estado de Estados Unidos y el vicepresidente JD Vance

14 de enero de 2026 - 7:27 AM

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen (izq) y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, se expresan durante una conferencia de prensa en relación a la controversia surgida a raíz de manifestaciones del presidente Donald Trump sobre tomar control de ese territorio autónomo. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Copenhague - El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, cree que la situación creada por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tomar control de este territorio autónomo danés hace que no sea conveniente hablar de independencia, sino de unidad dentro del Reino de Dinamarca.

“No es momento para hablar de independencia, no es momento para arriesgar nuestro derecho a la autodeterminación cuando otro país habla de hacerse con nosotros”, señaló Nielsen en una entrevista publicada este miércoles por la televisión pública groenlandesa ‘KNR’ y el medio digital ‘Sermitsiaq’.

No hablar de independencia no significa desterrar esa idea, explica Nielsen, que añade que “ahora y aquí somos parte del Reino de Dinamarca y estamos juntos. Es muy importante en esta grave situación”.

“Groenlandia no se puede comprar, los groenlandeses no se pueden comprar. El derecho a la autodeterminación es nuestro, otros países no tienen que intentar influirnos. Y hay acuerdo total sobre eso en el Gobierno. Ése es el mensaje que tenemos para Estados Unidos”, afirmó el presidente groenlandés.

Nielsen señaló su intención de modernizar la llamada Mancomunidad del Reino (que forman Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe) y avanzar hacia una relación “más equilibrada” y asumir más competencias en el marco del Estatuto de Autonomía, “pero eso no significa que estemos listos para irnos con Estados Unidos”.

Reunión en la Casa Blanca con Rubio y Vance

“Groenlandia no quiere que nadie la posea ni nadie la controle. Si ahora mismo tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, entonces elegimos a Dinamarca. No es momento de discrepancias internas, sino de estar juntos”, había dicho la víspera Nielsen en rueda de prensa conjunta con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Frederiksen destacó también la importancia de mantener la unidad y ofreció diálogo y colaboración a Estados Unidos, aunque calificó de “inaceptable” sus amenazas y añadió que “muchas cosas apuntan a que lo más difícil está por venir”.

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, tienen previsto reunirse este miércoles en la Casa Blanca con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un encuentro en el que ejercerá de anfitrión el vicepresidente JD Vance.

“Espero que entreguemos nuestro mensaje y espero que, a partir de ahí, podamos crear un diálogo más normalizado y respetuoso con Estados Unidos”, dijo Nielsen en la entrevista.

El presidente groenlandés recordó a los cerca de 57,000 habitantes de la isla ártica que “estamos juntos en nuestras alianzas con la OTAN, la Unión Europea y los países nórdicos” y se mostró confiado “en que no se violen los principios del orden mundial”.

Nielsen se entrevistará este miércoles con Frederiksen y el presidente feroés, Aksel V. Johannesen, en la habitual reunión semestral de los líderes de los territorios que conforman la Mancomunidad del Reino.

