¿Qué causó el aparatoso accidente de tren en España? Esta es la hipótesis preliminar

Madrid - La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de España considera que las muescas encontradas en las ruedas del tren Iryo accidentado el domingo pasado y la deformación observada en el carril son compatibles con que el mismo estuviese fracturado ya antes de que pasara el convoy.

“Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento”, precisa la nota publicada por la entidad encargada de averiguar qué provocó el siniestro, que causó 45 muertos en una vía de alta velocidad en Adamuz, provincia de Córdoba (sur).

Esta hipótesis, advierte, deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores.

La CIAF explica que, además de las muescas encontradas en el tren descarrilado, se detectaron otras con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de tres unidades ferroviarias diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente.

Por ello, plantea como hipótesis que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento.

Muescas encontradas en los coches

En el tren accidentado, los investigadores detectaron muescas en la banda de rodadura de las ruedas derechas de los coches 2, 3, 4 y 5.

Subraya la CIAF que estas muescas en las ruedas y la deformación en el carril pueden responder a que este estuviese fracturado. Al estar interrumpida su continuidad, la parte anterior a la rotura recibiría inicialmente el peso total de la rueda, provocando que esa parte del carril descendiese levemente.

Ello provocaría momentáneamente un escalón entre los dos lados de la fractura que golpearía la llanta de la rueda.

Sobre el terreno se observó que el carril, tras el punto de rotura, había terminado volcado hacia el exterior y con marcas de haber sido pisado por una rueda lateralmente, una vez tumbado.