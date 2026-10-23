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Renuncia jefe militar de Nueva Zelanda tras admitir una relación inapropiada

El jefe de las Fuerzas Armadas de Nueva Zelanda, el mariscal del aire Tony Davies, sostuvo que ocurrió cuando era líder de una unidad

23 de octubre de 2026 - 11:53 AM

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El jefe de las Fuerzas Armadas de Nueva Zelanda, el mariscal del aire Tony Davies, asiste a una sesión de la Comisión Especial de Defensa sobre el presupuesto en el Parlamento de Wellington, Nueva Zelanda, el 18 de junio de 2024. (Robert Kitchin/The Post vía AP) (Robert Kitchin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El jefe de las Fuerzas Armadas de Nueva Zelanda, el mariscal del aire Tony Davies, renunció el viernes tras admitir una relación inapropiada cuando era líder de una unidad.

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“Lamento no haberlo revelado cuando tuve la oportunidad de hacerlo”, declaró Davies en su comunicado. No dio más detalles sobre las circunstancias de la relación ni sobre cuándo ocurrió.

Davies se incorporó a la Fuerza Aérea del país en 1984 y se convirtió en jefe de la Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda en 2024. Las Fuerzas Armadas indicaron que el liderazgo está pasando a su vicejefe, el contralmirante Mat Williams.

“La renuncia es por motivos personales y es consecuencia de errores de juicio cometidos por mí en el pasado, de los cuales asumo la responsabilidad”, agregó Davies. “Los errores de juicio fueron contrarios a los valores de la Fuerza de Defensa”.

Las Fuerzas Armadas señalaron en un comunicado que no harán más comentarios. El asunto fue remitido a un inspector general independiente que investiga la conducta militar.

El ministro de Defensa, Paul Goldsmith, un funcionario electo del gobierno, dijo que había recibido la renuncia. Goldsmith subrayó en un comunicado que la situación era un “asunto de integridad” y que había coincidido con Davies en que su cargo ya no era sostenible.

“Reconozco sus 42 años de servicio y su contribución a la Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda, pero señalo que las circunstancias de su renuncia serán una gran decepción para los hombres y mujeres de la Fuerza de Defensa”, recalcó Goldsmith.

Davies se graduó del Curso de Mando Aéreo y Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la Base Aérea Maxwell, en Alabama, en 2000, y del Colegio Real de Estudios de Defensa en Londres en 2013, según el sitio web de las Fuerzas Armadas de Nueva Zelanda. Fue nombrado miembro de la Orden del Mérito de Nueva Zelanda en 1998 por su papel en la evacuación, en pleno invierno, de un ciudadano de Estados Unidos gravemente enfermo desde la Antártida.

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