Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
21 de agosto de 2026
84°Bruma
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Réplica de magnitud 4.2 sacude el sur de Perú tras terremoto de 6.7

Al momento, solo se han reportado dos personas afectadas y daños en viviendas

20 de agosto de 2026 - 6:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El movimiento telúrico ocurrió tres horas y media después del terremoto de magnitud 6.7 registrado en Ayacucho (Captura)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Una réplica de magnitud 4.2 se produjo este jueves en la región andina de Ayacucho, en el sur de Perú, tres horas y media después del terremoto de magnitud 6.7 que remeció dicho departamento y que por el momento solo ha provocado dos personas afectadas y daños en algunas viviendas e infraestructuras.

RELACIONADAS

El Instituto Geofísico de Perú (IGP) informó que la réplica del movimiento telúrico ocurrió a las 4:30 p.m. hora local, con epicentro a 28 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, en Ayacucho, y a 108 kilómetros de profundidad, la misma profundidad del terremoto ocurrido a la 1:00 p.m.

El terremoto de magnitud 6.7 que se registró este jueves en el sur de Perú dejó dos personas afectadas, así como daños en viviendas, instituciones sanitarias y educativas, aunque hasta el momento no se han reportado consecuencias de gravedad, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

“Hasta el momento no se han reportado daños a la salud ni afectación a las personas directamente por el sismo, esperamos que vaya pasando el momento para tener una data más real”, declaró Vásquez al Canal N de televisión.

El funcionario agregó que las autoridades hacen un “monitoreo permanente” y siguen recibiendo información desde la zona golpeada por el sismo, que a pesar de su magnitud no causó daños mayores por haberse originado a más de 100 kilómetros de profundidad, según los especialistas.

El epicentro del terremoto, que se registró a la 1:00 p.m. hora local, fue establecido a 35 kilómetros al norte del distrito de Coracora, en la región de Ayacucho, y a una profundidad de 108 kilómetros.

Tags
PerúTerremotosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 20 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: