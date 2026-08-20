Réplica de magnitud 4.2 sacude el sur de Perú tras terremoto de 6.7

Una réplica de magnitud 4.2 se produjo este jueves en la región andina de Ayacucho, en el sur de Perú, tres horas y media después del terremoto de magnitud 6.7 que remeció dicho departamento y que por el momento solo ha provocado dos personas afectadas y daños en algunas viviendas e infraestructuras.

El Instituto Geofísico de Perú (IGP) informó que la réplica del movimiento telúrico ocurrió a las 4:30 p.m. hora local, con epicentro a 28 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, en Ayacucho, y a 108 kilómetros de profundidad, la misma profundidad del terremoto ocurrido a la 1:00 p.m.

El terremoto de magnitud 6.7 que se registró este jueves en el sur de Perú dejó dos personas afectadas, así como daños en viviendas, instituciones sanitarias y educativas, aunque hasta el momento no se han reportado consecuencias de gravedad, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

“Hasta el momento no se han reportado daños a la salud ni afectación a las personas directamente por el sismo, esperamos que vaya pasando el momento para tener una data más real”, declaró Vásquez al Canal N de televisión.

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El funcionario agregó que las autoridades hacen un “monitoreo permanente” y siguen recibiendo información desde la zona golpeada por el sismo, que a pesar de su magnitud no causó daños mayores por haberse originado a más de 100 kilómetros de profundidad, según los especialistas.