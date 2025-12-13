Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rusia demanda a institución financiera de Bélgica

Euroclear posee la mayoría de los activos congelados de Moscú en Europa

13 de diciembre de 2025 - 9:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Banco Central de Rusia indicó que, con la demanda, presentada en la Corte de Arbitraje de Moscú, busca recuperar los daños que sufrió cuando se le prohibió gestionar y disponer de sus fondos y valores en Euroclear. (Geert Vanden Wijngaert)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Banco Central de Rusia presentó una demanda contra la institución financiera belga, Euroclear, la cámara de compensación con sede en Bruselas que posee la mayoría de los activos congelados de Moscú en Europa, informó el banco el viernes.

De momento no está claro qué podría lograr la demanda, ya que fue presentada en Moscú.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, estima que en Europa se mantienen activos rusos congelados por un valor de $247,000 millones. A finales de septiembre, Euroclear tenía alrededor de $225,000 millones de ese dinero.

El Banco Central de Rusia indicó que, con la demanda, presentada en la Corte de Arbitraje de Moscú, busca recuperar los daños que sufrió cuando se le prohibió gestionar y disponer de sus fondos y valores en Euroclear.

Euroclear declinó comentar sobre el caso.

En un comunicado separado, el Banco Central de Rusia también condenó los planes más amplios de la UE de utilizar activos rusos para ayudar a Ucrania como “ilegales, contrarios al derecho internacional”, argumentando que violaban “los principios de inmunidad soberana de los activos”. Es la primera vez que el banco comenta públicamente sobre los planes.

La UE congeló los activos de Rusia basados en el bloque de 27 naciones poco después del inicio de la guerra a gran escala de Rusia en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Estas sanciones deben renovarse cada seis meses, y todos los miembros de la UE deben aprobarlas para que eso suceda.

En una cumbre la próxima semana, los líderes de la UE decidirán si utilizar decenas de miles de millones de estos activos para financiar las necesidades militares y económicas de Ucrania, usándolos como garantía para un gran préstamo para Kiev.

Ucrania necesita financiamiento para apoyar su esfuerzo bélico. Pero tal medida nunca se ha realizado antes y conlleva riesgos.

El Banco Central Europeo ha advertido que, si los europeos parecen dispuestos a apropiarse del dinero de otros países, podría socavar la confianza en la moneda euro.

Algunas naciones miembros también están preocupadas por invitar a represalias de Rusia. El primer ministro belga Bart De Wever se ha negado a aprobar el plan, citando temores de que Rusia actúe en contra de los intereses de Bélgica.

Breaking NewsRusiaBélgicaUnión EuropeaOTAN
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
